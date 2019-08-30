里長阿公出門不帶牠　鬆獅聽到「你顧家」氣炸狂吠...他秒心軟

記者陳靜／綜合報導

就想當個跟屁蟲！高雄飼主莊家萱家裡的呆萌鬆獅犬「湯圓」每天都喜歡跟阿公黏踢踢，這天身為里長的阿公準備出門辦事情，便開玩笑地和毛孩說「你顧家」，沒想到這3個字卻一秒惹怒湯圓，牠氣得對著最愛的阿公狂吠，只要聽到關鍵字就無法冷靜下來，而調皮的阿公也不斷故意捉弄牠，直到最後自己還是心軟了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「為什麼我不能去。」（圖／有點毛毛的／網友莊家萱提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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湯圓就像阿公的小跟班一樣，常常跟著他到里內巡視，只要阿公走到哪，牠就得跟到哪才行，但這天當阿公抓著外套要出門時，湯圓卻無奈地被繫在家裡，這時阿公更是調皮地開玩笑要牠顧家，怎料湯圓像是聽得懂人話一樣，馬上反應過來並氣噗噗地大叫，每看到阿公移動腳步，就會更加激動憤怒，阿公也不禁笑了出來，想要伸手摸摸安撫牠，看來阿公自己也捨不得丟下湯圓啊！

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▲湯圓聽到「你顧家」氣得跟阿公頂嘴。

▲阿公心疼湯圓森77啦！

影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了紛紛笑回，「阿公變心了～～不帶偶去約會！！哭哭」、「好可愛的抗議方式」、「很會頂嘴，跟阿公一句來一句去的」、「森七七，不給跟」、「我要當阿公的保鏢啦！」、「不行，阿公是我的，一定要跟著」、「阿公你壞壞」、「應嘴應擠，湯圓很會」、「郎麥陪阿公出門啦」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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