來岡山店享義診！開幕30天超值「1+9元」組合　讓你買到爽

▲岡山店在8月31日正式開幕囉！（圖／東森寵物雲商店提供）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

開學季快來搶好康！東森寵物雲岡山門市將在8月31日（六）開幕，當天除了有義診活動外，另搭配為期一個月的「強檔好康」，毛爸毛媽們想用超值「1+9元」將毛孩的日用品帶回家嗎？趕快趁開幕活動開始時手刀衝！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

為慶賀寵物雲商店進軍高雄，岡山店不僅推出犬貓飼料「同品項買一送一」，首次帶毛孩來店洗澡的話還可享「小型犬149元起、中型犬349元起、大型犬549元起」的體驗價。而會員若是購買「包月洗澡」，不但可有更划算的優惠價，還多了「送洗澡乙次」的加碼服務。

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▲寵物洗澡方面推出體驗價。（圖／東森寵物雲ATT大直店提供）

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岡山店開幕當天（8/31）不但有資深獸醫師陳正倫到場義診，還另搭配了超值活動。毛爸毛媽們來店消費滿500元的話可以僅花「1元」帶貓砂、「9元」帶罐罐，還有樂妙喵貓罐加購價29元，讓您滿載而歸！活動到9月底截止，加購跟買一送一的福利屬「先搶先贏」，毛爸毛媽們若要享好康，可要好好把握了。

岡山店另外提出「藍鑽貓砂2盒999元、狗狗裸包尿布8包899元」的超值價，不但希望能提供更全面的優惠，更希望毛孩們在生活品質上能選擇到更多適合的用品。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲現在特定犬貓飼料同品項可買一送一。

▲強檔活動開跑，飼主可用9元加購罐罐。（圖／東森寵物雲岡山門市提供）





▲岡山店開幕活動DM，點圖可放大。

【東森寵物雲高雄岡山門市資訊】

電話：07-629-6082

地址：高雄市岡山區岡山路101號1樓

營業時間：11:00~22:00

美容營業時間：11:00-21:00

美容公休日：週一、週五

開幕期間（8/31至9/30）優惠一覽

(1)特定犬貓飼料同品項「買一送一」

(2)消費滿500元可享「1元」貓砂加購

(3)消費滿500元可加購「9元」犬貓罐頭（每人每日限購1罐）

(4)消費滿500元可加購29元樂妙喵貓罐（每人每日限購1罐）

※上述買一送一、加購商品數量有限，送完為止！

(5)藍鑽貓砂2盒999元、狗狗裸包尿布8包899元

(6)首次來店洗澡推出體驗價「小型犬149元起、中型犬349元起、大型犬549元起」

(7)活動期間包月洗澡除了可享「加碼送洗澡一次」，另有「小型犬699元起、中型犬1699元起、大型犬2699元起」的優惠價（毛孩在2個月內共可享5次洗澡服務）



【8月份義診時間】

第七場

時間：2019/08/31（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲高雄岡山店（高雄市岡山區岡山路101號1樓）



【9月份義診時間】

第一場

時間：2019/09/07（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號）

第二場

時間：2019/09/08（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹北中正東店（新竹縣竹北市中正東路140之2號）

第三場

時間：2019/09/21（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

第四場

時間：2019/09/22（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲板橋店（新北市板橋區四川路一段136號）

第五場

時間：2019/09/28（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路三段224號）

第六場

時間：2019/09/29（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉新興路56號）

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