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高山妹一直汪汪叫　歐告哥哥淡定坐門口思考狗生：麥岔啦！

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▲不管恰查某怎麼叫，約翰哥哥都不理牠。 （影／有點毛毛的／飼主余汶駿授權使用）

記者何睿宜／採訪報導

「拜託妳，可以讓我好好思考狗生嗎？」13歲的歐告「約翰」這天坐在門口，彷彿入定一般動也不動，但背後的高山犬妹妹「凱莉」卻不斷汪汪叫，成為有趣的對比畫面。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲高山妹一直汪汪叫　歐告哥哥淡定坐門口思考狗生：麥岔啦！。（圖／飼主余汶駿提供）
▲凱莉一直對著約翰叫。（圖／飼主余汶駿提供）

▲高山妹一直汪汪叫　歐告哥哥淡定坐門口思考狗生：麥岔啦！。（圖／飼主余汶駿提供）

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▲凱莉：哥哥怎麼都不理我？（圖／飼主余汶駿提供）

飼主余汶駿說，「約翰哥哥一般都是懶得理恰查某（凱利的綽號）妹妹，從恰查某剛來到家的時候，約翰哥哥就讓著牠。」原來，穩重安靜的約翰外出時非常勇猛，曾經獨自嚇退10幾隻野狗，但遇上家裡這隻恰查某卻是一點辦法也沒有，只能當個暖哥哥，凡事都讓著妹妹。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲高山妹一直汪汪叫　歐告哥哥淡定坐門口思考狗生：麥岔啦！。（圖／飼主余汶駿提供）

▲約翰從凱莉50天大來到家裡時，就一直禮讓著對方。（圖／飼主余汶駿提供）

約翰剛出生沒多久就被救回家，那時候牠只喝羊奶，爸爸也會將飼料磨碎，一口一口地餵牠吃。余汶駿說，約翰從小到大都沒吃過人的食物，「飲食是熟牛肉加瑪丁老犬飼料，從7歲開始就吃老犬飼料，這樣狗狗會比較健康，牛肉也都是切成飼料大小餵食。一天正餐2餐，中午吃一點點肉肉當點心。」因此，約翰除了比較健壯外，體重也超標，足足有29公斤重。

▲高山妹一直汪汪叫　歐告哥哥淡定坐門口思考狗生：麥岔啦！。（圖／飼主余汶駿提供）

▲約翰剛出生時就被救回家，慢慢餵養長大。（圖／飼主余汶駿提供）

爸爸笑說，就連恰查某體重也才60公斤，而且肩高83公分的牠，在高山母犬中還算是高的。他也補充，因為高山犬大部分都有髖關節問題，恰查某也不例外，因此從小就餵葡萄糖胺跟軟骨素，一天2餐則是渴望飼料加牛肉，中午跟晚上再喝高鈣羊奶，「有可能身高因為這樣，所以才比較高。」

▲高山妹一直汪汪叫　歐告哥哥淡定坐門口思考狗生：麥岔啦！。（圖／飼主余汶駿提供）

▲余汶駿一家人都愛狗，約翰晚上都是跟女兒睡。（圖／飼主余汶駿提供）

余汶駿這麼用心照顧2隻寶貝，都是因為「愛」。他說，自己從小學三年級就開始養狗，跟狗有「不解之情」，此外全家人也都非常愛狗，因此家裡的狗從來不關籠，也不會放牠們住在戶外吹風淋雨。►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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▲約翰哥哥常常淡定思考狗生。（影／有點毛毛的／飼主余汶駿授權使用）

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關鍵字： 有點毛毛的高山犬歐告

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