西施弟弟吵著要抱抱！　哥拖地忙翻只好「放揹巾裡歐歐睏」

▲萬金在哥哥懷裡秒睡。（圖／飼主陳噗噗提供）

記者何睿宜／綜合報導

毛小孩有時就像寶寶一樣，需要人家哄著睡。這隻名叫「萬金」的西施犬雖然已經2歲多，還是像個孩子般十分撒嬌。這天，萬金弟弟又吵著要抱抱，正忙碌的哥哥只好把牠放進揹巾中，背在胸前搖晃哄睡，沒想到萬金也一下子就進入夢鄉，可愛模樣讓許多人融化了。►戀愛老司機：重點是眼神

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▲萬金很黏人撒嬌。（圖／飼主陳噗噗提供）

馬麻陳噗噗受訪時表示，萬金弟弟只是愛撒嬌，「當時是哥哥要拖地，牠撒嬌要哥哥抱，哥哥拗不過牠只好揹著牠拖地。」影片中，哥哥將萬金揹在懷中，輕輕地上下搖晃著，原本還睜著圓圓大大黑眼睛的萬金很快就瞇眼睡著，剩一條露在外邊的小手臂跟著晃啊晃。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

陳噗噗將影片分享到臉書社團「西施狗會社」並寫道，「夜已深，寶貝們該睡覺囉！萬金弟弟還真配合，搖搖就睡著了。」網友們看了萬金可愛的模樣，紛紛留言，「好勾錐喔」、「一隻手手在外面抖啊抖，真可愛」、「好像背小孩搖一搖就睡著」、「我也要買揹巾」、「人體搖籃」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲萬金即使長大了還是有一張像小朋友的萌臉。（圖／飼主陳噗噗提供）

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