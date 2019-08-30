ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

西施弟弟吵著要抱抱！　哥拖地忙翻只好「放揹巾裡歐歐睏」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲西施弟弟吵著要抱抱！　哥拖地忙翻只好「放揹巾裡歐歐睏」。（圖／飼主陳噗噗提供）

▲萬金在哥哥懷裡秒睡。（圖／飼主陳噗噗提供）

記者何睿宜／綜合報導

毛小孩有時就像寶寶一樣，需要人家哄著睡。這隻名叫「萬金」的西施犬雖然已經2歲多，還是像個孩子般十分撒嬌。這天，萬金弟弟又吵著要抱抱，正忙碌的哥哥只好把牠放進揹巾中，背在胸前搖晃哄睡，沒想到萬金也一下子就進入夢鄉，可愛模樣讓許多人融化了。►戀愛老司機：重點是眼神

▲西施弟弟吵著要抱抱！　哥拖地忙翻只好「放揹巾裡歐歐睏」。（圖／飼主陳噗噗提供）

請繼續往下閱讀...

▲萬金很黏人撒嬌。（圖／飼主陳噗噗提供）

馬麻陳噗噗受訪時表示，萬金弟弟只是愛撒嬌，「當時是哥哥要拖地，牠撒嬌要哥哥抱，哥哥拗不過牠只好揹著牠拖地。」影片中，哥哥將萬金揹在懷中，輕輕地上下搖晃著，原本還睜著圓圓大大黑眼睛的萬金很快就瞇眼睡著，剩一條露在外邊的小手臂跟著晃啊晃。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

陳噗噗將影片分享到臉書社團「西施狗會社」並寫道，「夜已深，寶貝們該睡覺囉！萬金弟弟還真配合，搖搖就睡著了。」網友們看了萬金可愛的模樣，紛紛留言，「好勾錐喔」、「一隻手手在外面抖啊抖，真可愛」、「好像背小孩搖一搖就睡著」、「我也要買揹巾」、「人體搖籃」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲西施弟弟吵著要抱抱！　哥拖地忙翻只好「放揹巾裡歐歐睏」。（圖／飼主陳噗噗提供）

▲萬金即使長大了還是有一張像小朋友的萌臉。（圖／飼主陳噗噗提供）

▼更多精彩影音。

關鍵字： 西施揹巾

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

我警告你...不准摸我胸部！　柴柴被飼主騷擾「氣到燒聲」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

忠犬穿孝服淚送最愛的爸爸　隔一個月「同天離世」到天..

喵剪完指甲「床頭狠盯10分鐘」　媽睡醒超抖：不敢晚..

影／「昨天為什麼沒開！」流氓狗撲空氣噗噗討債　老闆..

影／走失1個月！爸跳水溝喊Momo　「虛弱喵聲慢慢..

影／「垃圾堆裡有隻浪浪…」　她定睛一看崩潰：不對！..

騎車待轉看到貓「吹個口哨就跑過來」　載回家後養成巨..

鬆獅蜥一口嗑掉「小強」　傻眼貓咪轉頭到處找：我的玩..

「虔誠汪」超懂拜拜SOP！　廟方見牠淡定喊名：來～..

媽秀190cm「巨嬰獅子王」完全無違和　網秒唱：媽..

收編「大腳寶寶」1個月膨風2倍　網被毛臉萌翻：一定..

為建家園盡心！「藝術猩猩」繪畫　成功售作品募款....

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺..

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到..

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度.....

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見..

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口..

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到..

陽台有怪聲！馬麻窗外一探究竟　主子四腳神抓上演不可..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼餵奶貓喝奶?

柴可兔斯貓-不專業ASMR 肥妃的哈密瓜吃播秀

鬆獅無辜討食卻被媽嫌「臉大」　牠聽完轉身趴地.....

募籌建家園資金！3歲猩猩繪畫作品成功售出　網讚：猩..

西施弟弟吵著要抱抱！　哥拖地忙翻只好「放揹巾裡歐歐..

歐告挨罵秒「舉手反省」低頭裝可憐　無辜眼神上千網幫..

一天被迫表演4次！「小海豚出生9天」在觀眾面前活活..

來岡山店享義診！開幕30天超值「1+9元」組合　讓..

天生殘缺的汪只能被迫假笑　她帶回家好好愛…讓牠發自..

貪吃貓見「XXL罐罐」秒衝前鋒　媽抬頭傻眼：誤會大..

自拍壯照送女友竟撞臉「愛犬屁屁」　網笑翻：養久會像..

犀牛寶寶從母姓…「騷癢癢」爽到尾巴捲起：力道OK！

陳美鳳解放Bra忘帶下機　返家收黑色包裹超糗結局尷..

韓國瑜健康亮紅燈！　市政國政兩頭燒…體重下降腰圍瘦..

林姿妙鳴槍啟動 「騎」求媽祖文化節活動平安順利

害怕房門被「牠」打開…狼父高速摩擦繼女下體　她忍9..

4月才首航…日韓關係惡化　樂桃航空開首槍「停飛日韓..

鬆獅無辜討食卻被媽嫌「臉大」　牠聽完轉身趴地.....

花蓮KMT主委出租黨部丟官　黑衣人占沙發：我們來掛..

日媒譽為「奇蹟的13歲」！混血模特兒Sakura ..

募籌建家園資金！3歲猩猩繪畫作品成功售出　網讚：猩..

台股收盤大漲155點飛越10,600點　三大法人合..

寵物動物熱門新聞

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

浪貓在外親人　領進門後眼神反轉

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

走失狗自搭公車　司機一句話超暖

汪電梯前等媽　一開門驚喜變驚嚇

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

媽帶黃金汪出去吃　牠卻氣到想哭

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

出門沒買罐罐　貓咪女友式生悶氣

讀者迴響

熱門新聞

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

浪貓在外親人　領進門後眼神反轉

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

走失狗自搭公車　司機一句話超暖

汪電梯前等媽　一開門驚喜變驚嚇

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

媽帶黃金汪出去吃　牠卻氣到想哭

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

出門沒買罐罐　貓咪女友式生悶氣

爬牆回家被「三百壯士」吐舌取笑

最新影片

更多

為建家園盡心！「藝術猩猩」繪畫　成功售作品募款...網：猩界梵谷

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺悔」網：影帝XD

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度...腿開開超豪邁

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見人仍露燦笑

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面