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歐告挨罵秒「舉手反省」低頭裝可憐　無辜眼神上千網幫求情

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歐告挨罵秒「舉手反省」投降裝可憐。（影／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

做錯事先裝無辜就對了！米克斯「歐妹」喜歡坐在汪哥葛「嘎逼」身上，長久下來，家人都嚴格禁止汪汪的壞習慣。這天歐妹又欺負嘎逼，馬麻把牠叫來質問「誰壞壞？」歐告立刻「舉手投降」，接著用無比可憐的眼神看人，種種舉動就是想讓對方消氣，藉此逃過挨罵的懲罰。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲歐告做錯事舉手投降裝無辜。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

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▲汪：知道錯了～原諒我啦！

▲歐告做錯事舉手投降裝無辜。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

▲無辜眼神怎麼罵下去。

李御歆表示，「愛犬每次都來這招，看到那萌樣就捨不得罵下去，不過牠罵完就乖了。」影片中可見，歐妹坐在沙發上聽家人訓話，一看見馬麻的眼神耳多直接往後貼，心虛到不敢直視對方，小眼睛流露出滿腹的委屈，模樣像極了做錯事的小孩，無辜表情讓上千網友幫忙求情，「原諒牠嘛～」

▲歐告做錯事舉手投降裝無辜。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

▲歐妹和嘎逼感情很好！

這段影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」網友紛紛笑說，「怎麼受得了兇兇啦」、「無辜的小眼神」、「這眼神這姿勢這樣子當然罵不下去」、「我不會罵只想親下去」、「再壞都原諒妳」、「可愛死！抱緊就好」、「放開那無辜的女孩」、「可以角逐影后了！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲歐告做錯事舉手投降裝無辜。（圖／臉書粉專「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

▲超萌陪書僮。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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關鍵字： 米克斯歐告裝無辜欺負投降

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