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將iPhone名改成「請傳貓貓照」　上電車狂收13張嚇爛：危險遊戲

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▲將iPhone名改成「請傳貓貓照」　上電車狂收13張嚇爛：危險遊戲。（圖／翻攝自推特@ryouran2525）

▲Ryouran Hyakka更改了iPhone設備名稱。（圖／翻攝自推特@ryouran2525）

記者何睿宜／綜合報導

蘋果手機的AirDrop功能原本是為了方便用戶所設計，卻在許多人的「創意操作」下變得十分有趣。日本網路節目主持人Ryouran Hyakka日前就將手機設備名稱改成「請傳貓貓照」，沒想到搭上電車後就接連收到13張照片，讓他嚇了一跳。►修圖修到厭世！這款CP值很可以

Ryouran Hyakka在推特上寫道，「我正在進行一個危險的小遊戲，從不認識的人手中取得貓貓照片。」他也貼出自己的成果，只見AirDrop收到了13張照片，第一張就是一隻白貓抱著人啃咬的畫面，不料還因此釣出當時在電車上投遞照片的用戶本尊，讓Ryouran Hyakka相當驚喜。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲將iPhone名改成「請傳貓貓照」　上電車狂收13張嚇爛：危險遊戲。（圖／翻攝自推特@ryouran2525）

▲Ryouran Hyakka從陌生人手中收到了一堆貓貓照片。（圖／翻攝自推特@ryouran2525）

貼文於21日分享後，截至目前累計3.6萬個「喜歡」、1.5萬個轉推，網友們紛紛留言笑說，「好可愛」、「原來AirDrop還有這種用法」、「太棒了吧」、「我之後也要來試試看」、「搜刮貓貓照片」；但也有人提醒，要小心｢AirDrop痴漢｣趁機傳輸怪怪的照片。

AirDrop功能是蘋果公司設計的專屬功能，開啟後透過藍芽、Wi-Fi，可與附近同為Apple系統的裝置做資料傳輸，傳送時也可看到是否傳送成功的訊息，只有Apple用戶可以互相分享。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 電車手機蘋果appleairdrop

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