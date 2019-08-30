聽到媽快回來！汪吵著要去電梯前等　一開門「驚喜變驚嚇」笑翻

▲可成吵著要去電梯前等媽媽，結果驚喜變驚嚇。（圖／可成友人罩提供）

記者何睿宜／綜合報導

家住高雄的米克斯汪「可成」和媽媽感情非常好，這天牠聽到媽媽打電話回家說快到家了，就吵著要姐姐開門讓牠到電梯口守候。過了一陣子，電梯門終於打開，但裡頭的媽媽沒料到愛犬會在這裡等著，當場倒退三步，驚喜變驚嚇，也讓一旁的姐姐笑翻了。►生火了！連我媽都用到發光

可成姐姐表示，每次阿母如果出門沒跟可成說「要去哪裡？幾點回來？」，可成就會一直守在門邊等著；那天阿母出門前，有先跟可成交代清楚，於是牠就沒一直守在門邊，「直到聽到阿母打電話跟我們說快回來後，就吵著姐姐開門讓牠去電梯旁守著，結果電梯門一打開阿母沒想到可成會在外面，胖成特地想帶給阿母的驚喜一秒變驚嚇。」

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▲可成在電梯前等了好一陣子。（圖／可成友人罩提供）

▲媽媽看到可成嚇了一跳，但撫平情緒後還是感到很開心。（圖／可成友人罩提供）

臉書粉絲專頁「可成友人罩」分享這段有趣畫面，只見可成在電梯間等到有點無聊了，還開始拉筋伸懶腰，隨後很敏銳地察覺到電梯啟動上樓，等到門一開，馬上搖著尾巴從側邊跑過去，讓準備踏出電梯的媽媽嚇了一跳，撫著胸口說「吼挖挫己咧（讓我嚇一跳）！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友們看了紛紛留言，「可成真的超級愛媽媽」、「感人的母女情深」、「超愛撒嬌的小孩」、「可成的低吼聲好可愛喔」、「俺感動的哭惹…」、「可成心中只有阿母」、「這才是親生的...」、「我眼眶泛淚」、「好有愛的母子情」、「莫怪疼入心～心肝啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）





忠犬成公與她阿母愛的故事 每次阿母如果出門沒跟可成說「要去哪裡？幾點回來？」 可成就會一直守在門邊等著 昨天阿母出門前有給可成交代清楚 她就沒有再守在門邊直到聽到阿母打電話跟我們說快回來後 就吵著姐姐開門讓她去電梯旁守著 結果電梯門一打開阿母沒想到可成會在外面 胖成特地想帶給阿母的驚喜一秒變驚嚇 #阿母也太認真被嚇到還倒退幾步是怎樣啦 可成的IG https://www.instagram.com/kanari820/ 由可成友人罩發佈於 2019年8月29日 星期四

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