拍照送精美提籠、貓砂盆　 新豐店「毛孩網美大賽」等你來參加

▲來新豐門市讓家中毛孩變網美！（圖／翻攝ETtoday東森寵物雲商店-新豐門市臉書粉專）

實習記者呂欣潞／綜合報導

免費提籠與貓砂盆這裡拿～東森寵物雲新豐門市第一屆「毛孩網美大賽」開跑啦，還沒參加的汪汪或喵星人們，還不趕快叫主人大大帶你們到門市拍下美照，並上傳到「東森寵物雲商店新豐門市」粉絲專頁拿獎品！（活動期間2019/08/22～2019/09/16）

請繼續往下閱讀...

▲網友參賽毛孩網美照範例。（圖／翻攝ETtoday東森寵物雲商店-新豐門市臉書粉專）

參賽方法很簡單，第一步按讚「ETtoday東森寵物雲商店-新豐門市」粉絲專頁，再帶上家中毛孩到寵物雲新豐門市布景前拍下美照，並到粉專貼文下方留言「最Q網美是我❤️」，最後一步邀請親朋好友們按讚，得票率最高者即可獲得「狗狗精美提籠」或「貓咪高級貓砂盆＋外出籠」，總共有4組獎項，這麼好康一定要趕快手刀參加！

►►►點我看「毛孩選美大賽」活動資訊

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）





▲毛孩網美照留言方式。（圖／翻攝ETtoday東森寵物雲商店-新豐門市臉書粉專）



除了「毛孩網美大賽」，東森寵物雲新豐門市還有許多優惠活動，像是「新辦會員即贈五折洗澡卷」、「美容店包月第二個月半價」、「台灣多格曼全面商品七九折」、「潔牙骨一桶799二桶999」、「零食任選5包599」，另外9/29（日）門市還有寵物健檢，有興趣的大家可以趕快來報名預約，替家中寶貝爭取福利。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲▼新豐門市有許多優惠活動。（圖／翻攝ETtoday東森寵物雲商店-新豐門市臉書粉專）

【東森寵物雲新豐店商店資訊】



電話：03-557-7673

地址：新竹縣新豐鄉新興路56號

營業時間；11:00～22:00

美容營業時間：11:00～21:00

美容公休日：週一、週四

東森寵物雲巡迴健檢活動

【8月份義診時間】

第七場

時間：2019/08/31（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲高雄岡山店（高雄市岡山區岡山路101號1樓）

【9月份義診時間】

第一場

時間：2019/09/07（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號）

第二場

時間：2019/09/08（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹北中正東店（新竹縣竹北市中正東路140之2號）

第三場

時間：2019/09/15（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲嘉義後庄店（嘉義市東區吳鳳南路649號）

第四場

時間：2019/09/16（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲彰化中山店（彰化市中山路2段515號）

第五場

時間：2019/09/21（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

第六場

時間：2019/09/22（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲板橋店（新北市板橋區四川路一段136號）

第七場

時間：2019/09/28（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路三段224號）

第八場

時間：2019/09/29（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉新興路56號）

►戀愛老司機：重點是眼神



▼更多精彩影音。