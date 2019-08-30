深夜驚見2隻袋鼠路中央開打　無視喇叭聲跳起雙腳狠踹

▲2隻袋鼠在路中央打架，讓一家人無法開車通過。此為澳洲袋鼠資料照片。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者范芷菱／綜合報導

袋鼠其實是一種非常危險且暴力的動物，如果看到牠的身影最好繞道離開，免得被攻擊。一個蘇格蘭家庭近日到澳洲旅遊，結果晚上開車的時候居然被2隻袋鼠擋在路上不得動彈，只見牠們互相用雙手攻擊對方，還時不時跳起來雙腳回踢，讓一家人當場看傻了，直呼「這是一個什麼樣的國家！」

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據《每日郵報》報導，來自蘇格蘭的崔西（Tracy Davis）和一家人日前到澳洲旅遊，一天夜裡準備開車返回住處的途中，突然看到有2隻袋鼠在馬路中央打架，讓他們無法通行。只見2隻袋鼠拚命地攻擊對方，互相出拳卻又同時後仰頭避開對方拳頭，打得非常激烈；右邊的袋鼠甚至三度用雙腳狠踢對方，一次比一次還用力，讓車內的所有人都驚呼「我的天啊！」

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期間崔西試圖按喇叭想要嚇停牠們，結果2隻袋鼠無動於衷，還是非常沉浸在對戰當中。一家人完全想不到會在路上看到這一幕，崔西直說，「這是一個什麼樣的國家！」丈夫也表示，「如果其中一隻跑到我身邊，我一定會被嚇瘋的。」

最後他們只能等到2隻袋鼠的「戰場」轉移至路的旁邊時，趁機將車子開走。影片在網路上曝光後也引起網友們熱議，都對這個「暴力」畫面感到非常驚奇。