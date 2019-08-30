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犀牛寶寶從母姓…「騷癢癢」爽到尾巴捲起：力道OK！

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小犀牛活潑好動，目前體重113公斤。（影／莊福文化教育基金會提供，下同）

實習記者劉芊妤／綜合報導

六福村野生動物園20歲的白犀牛媽媽「阿珠」，在7月7日凌晨產下一隻重達50公斤的雄性白犀牛寶寶，小犀牛活潑好動，之前爬出柵欄翹家，害阿珠緊張的到處亂竄，所幸很快就回到媽媽的身邊。此外，小犀牛超喜歡「搔癢癢」除了帶來舒服的滿足感，也能從中訓練親近感。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲犀牛寶寶。（圖／莊福文化教育基金會提供）

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▲騷癢癢也是在做親近訓練喔！

▲犀牛寶寶。（圖／莊福文化教育基金會提供）

▲小犀牛會繼承媽媽阿珠名字的尾字，也就是從母姓的概念！

莊福文化教育基金會常在網路分享小犀牛的日常影片，喚起大眾對野生動物的保育、支持。其實剛出生的小犀牛，只需做簡單的生理監測，包括，秤重、量身高、外觀健不健全，其它的照養工作是由媽媽負責處理。犀牛寶寶喜歡騷癢癢，照養員會從腋下或皮膚較薄的地方下手，可以從尾巴的變化，來判斷力道的拿捏，如果處於舒服的狀態，尾巴就會捲起來，由於小犀牛心情穩定，照養員也會藉機測量身高體重。

▲犀牛寶寶。（圖／莊福文化教育基金會提供）

犀牛寶寶食欲良好，是頭好壯壯的小男孩。

照養員阿甫提到，成年雄性白犀牛體重為2000~3000公斤，雌性1400~1700公斤，頭部的重量可以超過900公斤喔！莊福文教基金會已於六福村園區成功復育21隻白犀牛，其中名叫「妮妮」的雌性犀牛，更是園內唯一人手養大的孩子，目前妮妮體重為1405公斤，是成年犀牛該有的正常重量。

▲犀牛寶寶。（圖／莊福文化教育基金會提供）

妮妮是園內唯一人手養大的犀牛。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

犀牛寶寶目前還沒取名，照養員阿甫對此表示，「我們會讓小孩繼承媽媽阿珠名字的尾字，也就是從母姓的概念！」六福村為了歡慶小犀牛的誕生，即日起至9月22日「世界犀牛日」止，推出了「命名票選活動」，喜愛犀牛寶寶的民眾能在「六福村主題遊樂園」粉專參與活動，就有機會抽到「驚喜好禮」，歡迎粉絲上網投下神聖的一票。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲犀牛寶寶。（圖／莊福文化教育基金會提供）

▲阿珠媽媽和牠的寶貝兒子。

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★看更多小犀牛，請上莊福文化教育基金會官方網站臉書粉專

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關鍵字： 白犀牛六福村野生動物園騷癢癢親近感

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