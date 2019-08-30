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鳥去樓空！大寶冠鳥、青鸞兄弟翹家玩躲貓貓　結伴到象龜家串門

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▲在象龜家總可以看見三鳥的身影。（圖／台北市立動物園授權提供）

▲在象龜家可以看見這段跨種族的友誼。（圖／台北市立動物園授權提供）

實習記者鄭暐儒／綜合報導

鳥去樓空，人去樓也空，究竟是怎麼回事？原來是在說台北市立動物園裡的「3寶」大寶冠鳥和青鸞兄弟，在熱帶雨林區開放後，動物通道的設計讓該館動物能來去自如，這3位鳥朋友便在偌大的園區裡玩起捉迷藏，讓要找牠的民眾都得碰碰運氣。

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熱帶雨林區自7月9日開放後，成為動物園裡的新興景點，園區內的動物可以自由行動，不再侷限於小小的活動空間。園內的3寶，大寶冠鳥「寶貝（雌）」和青鸞兄弟「左黃」、「左紅」，因為習性相似而總是形影不離的黏在一起，3位鳥朋友生性害羞，喜歡到處躲藏，讓保育員找牠時也得費一番心思。

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▲在象龜家總可以看見三鳥的身影。（圖／台北市立動物園授權提供）

▲熱帶雨林園區內的嬌客大寶冠鳥。（圖／台北市立動物園授權提供）

3鳥的家位在入口處約5公尺的步道左側平台上，保育員表示，人潮較少時，3隻鳥會在遊客步道上散步，而當人變多則會在園區內躲起來，剛接手照顧牠們時，每天都得拿著食盆找牠們，讓3寶們能在棲息點附近採食，而放飯時，民眾目睹3位鳥朋友的機率也會大大提升。

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儘管鳥朋友們生性害羞，但「動物緣」卻相當不錯，近日保育員發現，3寶總會去找樓下鄰居象龜串門子，若民眾下次經過象龜時，不妨仔細找找3寶的身影吧！

青鸞兄弟總愛在園區內趴趴走。（圖／台北市立動物園授權提供）

▲在象龜家總可以看見三鳥的身影。（圖／台北市立動物園授權提供）

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關鍵字： 台北市立動物園熱帶雨林園區大寶冠鳥青鸞

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