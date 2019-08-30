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屋頂傳巨響　他抬頭見地毯蟒「倒掛金鉤」緊纏喜鵲

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▲地毯蟒「倒掛金鉤」緊捆喜鵲。（圖／翻攝自Reddit）

▲男遊客聽到屋頂傳來巨響，抬頭卻見驚人一幕。（圖／翻攝自Reddit）

實習記者范芷菱／綜合報導

一名男遊客日前到澳洲旅遊，一天早晨突然聽到屋頂上傳來好幾聲巨響，他好奇地伸頭到窗外查看，居然看到一條地毯蟒（carpet python）掛在屋頂邊緣的凹槽，身上還緊緊纏著一隻澳洲喜鵲（currawong）。這個難得的景象讓他情不自禁拍下這一瞬間，並分享在Reddit論壇上，「我已經在澳大利亞待了一個星期，這個地方的傳說都是真的！」

▲地毯蟒「倒掛金鉤」緊捆喜鵲。（圖／翻攝自Reddit）

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▲地毯蟒的身體緊緊捆著一隻澳洲喜鵲。（圖／翻攝自Reddit）

據《每日郵報》報導，該名初次到澳洲遊玩的男遊客表示，原先只是聽到屋頂有噪音，卻沒想到會看到這一幕。一隻蛇用身體緊緊纏繞著一隻大鳥，然後懸掛在屋簷上，幾乎一半的身體都垂吊在外面。這張照片一分享到Reddit上就引起網友討論，有眼尖的網友認出照片中是地毯蟒跟澳洲喜鵲，所以推斷該遊客身處澳洲；隨後遊客也承認他已經在澳洲一個星期，在這裡的時間裡讓他了解到，「傳說都是真的！」

▲▼地毯蟒蛇 。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲地毯蟒因花紋獨特型似地毯而命名。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

網友看到照片都表示很震驚，「人們告訴我說不要概括澳洲，但我卻一直看到這種可怕的景象」、「地毯蟒是無害的，但顯然除了那隻鳥以外」、「這對澳洲來說是只是平常的一天」、「瘋狂野生動物在的地方一定就是澳洲」、「澳洲是一個一切都想殺死你的地方」。

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地毯蟒全長從120-250公分不等，體色依地理環境的不同而有所差異，但都具有黃或淡褐的底色；主要分佈於澳洲、新幾內亞以及印尼部分島嶼，因花紋獨特型似地毯而命名。地毯蟒沒有毒性，常見於人們的屋頂或房屋內。

關鍵字： 地毯蟒澳洲喜鵲澳洲屋頂

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