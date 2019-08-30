募籌建家園資金！3歲猩猩繪畫作品成功售出　網讚：猩界梵谷

實習記者鄭暐儒／綜合報導

誰說動物不能是藝術家？美國1隻猩猩Lambani手握畫筆，在畫布上揮灑顏料，認真投入的神情，不時還會擦拭額頭上的汗珠，且畫出來的成品更是不輸人。而在牠創作藝術的同時，也販賣自己的作品，籌措建造「家園」的經費。

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▲猩猩Lambani正在藝術創作。（圖／翻攝自Caters TV／AP）

大膽鮮豔的用色，豪邁的揮灑手上筆刷，完成時不忘蓋上掌印。對於美的鑑賞，Lambani有牠的一套標準，如此才華洋溢的猩猩，背後卻有段辛苦的故事。

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Lambani是一隻三歲的猩猩，目前住在邁阿密動物園，出生時便患有肺炎，也曾接受過長達4個月的「氣溶膠」治療，而母親則是因生產導致三根肋骨受傷，奶水不足以至於無法親自哺餵。

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好在野生動物基金會的Mario援助了年幼的Lambani，甚至啟發了牠的繪畫天賦，現在這位猩猩藝術家更是透過販售作品，來募集能建造家園的資金，讓許多網友看了直呼，「真是猩猩界的梵谷」、「快來看大師作畫」、「怎麼畫得比我還好XD」。

▼Lambani與牠的作品。（圖／翻攝自Caters TV／AP）

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