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首隻基因編輯爬行動物成功問世　白化蜥蜴有望研究視力問題

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▲美國科學家藉由基因編輯技術，製造出一隻人類食指大小的白化蜥蜴。（圖／翻攝自Cell Reports）

▲美國科學家藉由基因編輯技術，製造出一隻人類食指大小的白化蜥蜴。（圖／翻攝自Cell Reports）

實習記者范芷菱／綜合報導

基因編輯技術（CRISPR-Cas9，簡稱CRISPR）已知運用在哺乳動物、魚類、鳥類等等，現今也成功運用在爬行動物身上。美國科學家藉由這項技術，製造出一隻人類食指大小的白化蜥蜴，希望藉此機會來研究白化患者的視力問題。

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據AzVision. Az報導，喬治亞大學（University of Georgia）的科學家首次將CRISPR是繼注入蜥蜴卵巢的未受精卵當中，當卵孵化時，就會有大約一半的突變蜥蜴從父母那裡繼承經過編輯的基因，而這也證明了CRISPR成分可以在未受精卵中存活數天甚至是數周的時間。副教授道格（Doug Menke）表示，「由於爬行動物的受精時間無法預測，加上很難將胚胎從雌性蜥蜴身上移植下來，所以很難在實驗室裡操作。」

▲▼基因編輯。（圖／達志影像／美聯社）

▲科學家們正繼續研究基因編輯技術，希望可以在其他動物身上使用這項技術。（圖／達志影像／美聯社）

道格副教授指出，「大約有6％至9％的卵母細胞會產生具有基因編輯特徵的後代，雖然相較於非常成熟的模型系統的80％以上的效率來說似乎很低，但是之前從未有人在爬行動物身上進行這項操作，所以希望能夠開發出新的功能生物學。」

研究人員之所以選擇讓蜥蜴得到白化症，部分原因是白化患者通常有視力問題，才會希望透過這隻食指大小的白化蜥蜴，研究出這種基因的損失是如何影響視網膜的發育。

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道格副教授表示，「如果我們無法研究出基因如何在一大群動物中發揮作用，那麼就無法知道我們是否探索了所有可以探索的東西。」因此科學家們正繼續研究基因編輯技術，希望可以在其他動物身上使用這項技術。

關鍵字： 蜥蜴基因編輯技術白化症北美要聞

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