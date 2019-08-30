德牧貼心叼酒「慰勞」主人　下一秒拿碗暗示「我也要！..

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▲拜倫其實是一隻受過專業訓練的狗。（圖／翻攝自IG／baron_the_gsd）

▲拜倫（Baron）其實是一隻受過專業訓練的狗。（圖／翻攝自IG／baron_the_gsd）

實習記者范芷菱／綜合報導

當你工作一天回家倒在椅子上時，就會特別希望有人可以幫你按摩，或是遞上一杯冰涼的飲料。美國加州有一隻德國牧羊犬拜倫（Baron）就非常的貼心，在聽到主人喊累後，立刻進屋叼一瓶啤酒出來，讓主人直呼「真乖！」

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據《每日郵報》報導，從影片中可以看到拜倫一開始趴在走廊前休息，突然主人喊了一聲「我度過了艱難的一天」，拜倫立刻走進屋子裡，然後叼出一瓶啤酒直接走向主人身邊；主人開心地摸了摸牠，並讚了一句「好孩子」。結果下一秒拜倫返回走廊前，叼起牠的小水盆，然後放在主人的腿上，彷彿想要和主人一起「喝一杯」。那「真誠的小眼神」和自然的舉動，頓時讓主人哈哈大笑。

►生火了！連我媽都用到發光

這並不是拜倫第一次做出這樣厲害的舉動，過去他就曾在主人洗完碗時，後腳直立後趴在流理台，將洗好的碗放進烘碗機裡；牠也曾自己把馬桶蓋打開，然後像人類一樣雙腳站立地上廁所。

拜倫其實是一隻受過專業訓練的狗，曾在丘陵地區（Hill County）的K9學校受訓。牠貼心且聰明的舉動也讓網友直呼「超厲害！」

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關鍵字： 德國牧羊犬加州北美要聞

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