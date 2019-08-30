自拍壯照送女友竟撞臉「愛犬屁屁」　網笑翻：養久會像是真的

▲主人和毛孩真的會越相處越像嗎？（圖／粉絲專頁「波妞野結衣」提供）

記者何睿宜／綜合報導

原來主人跟寵物真的會越長越像，只是沒料到會像在這種地方！飼主Chieh Chieh Wu這天自拍一張壯照傳給女友，不料對方一看卻發現他撞臉愛犬「波妞」屁股上的紋路，讓他當場哭笑不得。►修圖修到厭世！這款CP值很可以



Chieh Chieh Wu在臉書公開社團「有點毛毛的」寫道，「我自拍一張照片傳給我女友，問我女友覺得我壯不壯。她反問我，我怎麼跟波妞屁股的紋路長一樣？她是在誇我嗎？」畫面中，可以看到Chieh Chieh Wu站得直挺挺，用力拱起手臂、撐出胸膛，整體輪廓恰好和波妞屁股上的「小菊花」與毛流一模一樣。

請繼續往下閱讀...

▲Chieh Chieh Wu在照片中的動作輪廓與波妞屁股上的紋路一模一樣。（圖／粉絲專頁「波妞野結衣」提供）

對此，Chieh Chieh Wu開玩笑說，原來主人會跟寵物像是真的，只是居然是像在這地方，「這樣我女朋友還敢親我嗎？會不會心裡有疙瘩？不然會不會要親我的時候親錯……。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

網友們看了也紛紛留言笑說，「真的有像欸」、「真的像，養久了就像了」、「原來寵物像主人是真的」、「像波妞的屁股也不是壞事啦，哈哈」、「這樣你女朋友要親你的時候不會有陰影嗎？」、「能跟波妞相提並論，100%是在誇你」、「妞：偶屁股才沒有那麼肥！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）





▲可愛的波妞幫媽試穿衣服，變身性感小護士。（圖／粉絲專頁「波妞野結衣」提供）

▼更多精彩影音。