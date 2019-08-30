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喊話要去銀行領錢！5min後貓皇變出「消失一個月印章」　他笑：有神快拜

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▲貓咪找到存摺印章。（圖／網友Z Han Kung授權提供）

▲貓咪找到存摺印章。（圖／網友Z Han Kung授權提供）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友Z Han Kung的存摺印章被賓士貓「慕慕」拿去玩耍，接著就消失不見，然而月底到銀行領錢，需要印章來驗證身分，另一半絕望地跟愛貓說，「慕慕阿，我們要去領錢，需要印章」，沒想到神奇的事發生了，貓咪5分鐘後就變出印章，讓Z Han Kung當場嚇壞，「養到神貓？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪找到存摺印章。（圖／網友Z Han Kung授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲慕慕到電視櫃下尋找消失的印章。

Z Han Kung表示，印章消失一個月，翻遍家中都找不到，由於需要用錢，才去問慕慕，沒想到牠這麼聰明，可以聽懂人話，實在是養到神貓了！這天另一半跟主子說，「我們要去領錢，可是需要印章」，慕慕彷彿聽懂奴才的心聲，跑到電視櫃下忙碌，接著開啟鷹眼模式，不停地往裡面挖，沒多久印章就被撥出來，讓Z Han Kung又驚又喜地說，「終於可以領錢了。」

Z Han Kung回想去年11月領養愛貓時，「那時牠才四個月大，臉上都還有傷，可是叫名字就會回話，可見貓咪是很神奇的動物！」

▲貓咪找到存摺印章。（圖／網友Z Han Kung授權提供）

▲喵：領錢後，記得買罐罐來答謝我！

▲貓咪找到存摺印章。（圖／網友Z Han Kung授權提供）

佛系睡法。

Z Han Kung對於養到神貓忍不住說「有神快拜」、「下一步要問什麼？」這番言論引來網友笑說，「牠可能還藏了私房錢可供您緊急調度用」、「喵：朕有收納記憶力」、「快問下期樂透幾號」、「想自己去買罐罐」、「慕慕說：領了錢快去買罐罐呦」、「是人類比較笨，聽不懂喵語」、「快做數字牌，讓牠選號」「這貓厲害！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪找到存摺印章。（圖／網友Z Han Kung授權提供）

▲慕慕喜歡倒著看世界。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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關鍵字： 貓咪主子賓士貓印章

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