ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

拍到39次！呆萌石虎「走友善通道」躲路殺　食蟹獴、白鼻心也是常客

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲
 

實習記者呂欣潞／綜合報導

苗栗縣是擁有石虎最大族群的重要棲息區，近年來新拓寬的道路卻成為石虎喪命的地點，今年累計路殺案例達17起，林務局與苗栗縣農業處為了著實「石虎保育行動」，年初攜手完成了「高風險路殺縣道的第一座動物通道」，他們透過自動相機監測，發現不只石虎會利用這座涵洞通道過馬路，同時還看到了山羌、食蟹獴時常經過，「林務局－森林通報站」粉專透過影片的方式，紀錄石虎通過涵洞的身影，目前已經拍到了39次，證實此通道的實際效益成功奏效。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲ 石虎戰勝「高風險路殺」，動物友善通道著實保育行動。（圖／擷取「林務局－森林通報站」臉書影片）

▲▼石虎透過動物通道進出涵洞。（圖／擷取「林務局－森林通報站」臉書影片）

請繼續往下閱讀...

▲ 石虎戰勝「高風險路殺」，動物友善通道著實保育行動。（圖／擷取「林務局－森林通報站」臉書影片）

友善環境動物通道包含「防護網、反光板、動物用木梯、地下涵洞與水門」，林務局表示，即將與苗栗縣政府於此路段增設更多通道，在其他石虎時常出沒的道路兩側架設圍網，並藉由圍網引導石虎走到道路下方清理過或新設的涵洞，安全穿越馬路，降低石虎發生車禍意外的機率。

除了此通道外還有更多不同的行動，苗栗縣農業處成功疏開苗140縣道兩側的茂密綠籬，讓石虎不再受到視線的阻擋，過馬路前有空間可以「停看聽」，並且開始設置LED警示牌和反光板；苗栗縣警局也進行取締超速，希望開車民眾遵守法規，為了石虎與駕駛的自身安全著想；公路總局將在台13甲部份路段實施「區間測速」，並在一個月內完成「減速標線和警示牌」、三個月內完成「涵洞清理和圍網設置」。

 （即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲ 石虎戰勝「高風險路殺」，動物友善通道著實保育行動。（圖／擷取「林務局－森林通報站」臉書影片）

▲不只石虎，還有長尾巴搖來搖去的萌萌白鼻心一家，媽媽帶三寶進動物通道涵洞。（圖／擷取「林務局－森林通報站」臉書影片）

農委會也將補助苗栗縣府在石虎分布的五鄉鎮針對有主犬貓施打疫苗，防止犬貓和石虎間的疾病傳染，此外，由於犬隻攻擊石虎和其他野生動物的事件層出不窮，也將捕捉安置石虎棲地內的遊蕩犬貓，同時勸阻造成犬貓群聚繁殖的餵養行為。

林務局於臉書貼文表示，「石虎保育從未停下腳步，我們還會做得更多努力解開各種難題，務求行動能達到效果，讓大家的納稅錢花在刀口上，感到氣餒的時候，記得再回來看看這支記錄短片，我們也要和這些可愛的野生動物們一起加油喔。」

▲ 石虎戰勝「高風險路殺」，動物友善通道著實保育行動。（圖／擷取「林務局－森林通報站」臉書影片）

▲山羌也使用動物通道水門。（圖／擷取「林務局－森林通報站」臉書影片）

►戀愛老司機：重點是眼神

▼更多精彩影音。

關鍵字： 石虎 野生動物路殺.苗栗林務局保育動物友善通道石虎友善通道石虎保育行動

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

颱風來了別趕浪浪！牠們只盼躲避之處　風雨後就會離開

放太久長貓了？浪浪集體「霸佔」摩托車　車主反應超佛..

覓食卡櫥櫃！消防員施展「高級心理支持」　助靈性小貓..

法國老爹變身「鳥人」　架輕航機「與雁同行」…助遷徙..

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻

聰明柴柴奸詐裝乖　半夜偷偷「優雅式越獄」被媽媽抓包

幫14KG黃森蚺脫皮　主人巧手撕下「超療癒泡泡紙」

體驗被210隻喵星人愛戴！　日本青島將消失的「貓奴..

比利時熊貓「好好」產下龍鳳胎　餵奶模樣超可愛！

化身狗牌好神拖？小白被大雨淋濕　狂「蹭地毯」擦乾身..

出國回來沒帶伴手禮只買貓玩具！　阿公還化身木匠「把..

為建家園盡心！「藝術猩猩」繪畫　成功售作品募款....

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺..

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到..

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度.....

牽繩勒脖「半趴躲金爐」擋雨！虎斑米克斯遭棄...見..

包子臉貓見鴨肉鼻子深層呼吸　賣力伸肥短手：給我一口..

撿到撒嬌王！虎斑貓「窒息ㄉ愛」狂塞乃4歲小主人蹭到..

陽台有怪聲！馬麻窗外一探究竟　主子四腳神抓上演不可..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼餵奶貓喝奶?

逮到亂丟垃圾兇手！　奴才上網公審：還知摸感應器…牠..

里長阿公出門不帶牠　鬆獅聽到「你顧家」氣炸狂吠....

高山妹一直汪汪叫　歐告哥哥淡定坐門口思考狗生：麥岔..

拍到39次！呆萌石虎「走友善通道」躲路殺　食蟹獴、..

萌娃犯錯被罰站！　兩隻夥伴喵一聲「共患難」...9..

爸媽稱「對貓沒興趣」　到家90分鐘後趴地...連飯..

屋頂傳巨響　他抬頭見地毯蟒「倒掛金鉤」緊纏喜鵲

喊話要去銀行領錢！5min後貓皇變出「消失一個月印..

深夜驚見2隻袋鼠路中央開打　無視喇叭聲跳起雙腳狠踹

鳥去樓空！大寶冠鳥、青鸞兄弟翹家玩躲貓貓　結伴到象..

中職／陳仕朋疲勞跳過1次先發　游霆崴右肩疲勞下二軍

曾之喬自爆「從小就不會打扮」　時裝周學秘招，靠蛇紋..

不斷更新／林益全穿越安打建功　1局結束富邦1：0中..

硬闖花蓮秘境二子山野溪溫泉　3人連車卡惡水勇消搏命..

可製造沙林毒氣！日本對南韓出口「化骨水」　貿易戰後..

飯店限時拍賣「女神睡過的房間」　餘溫+餘香還在…吸..

中職／傅于剛受傷提前關機　古林睿煬準備好才上一軍

老公半夜講電話被抓包！　依依爆「他偷藏密室」：氣到..

他逛上海好市多震撼了　網吹爆驚人紀錄：222萬「超..

拒檢男撞警害命僅限制住居　家屬悲慟聲明：對定岳非常..

寵物動物熱門新聞

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

浪貓在外親人　領進門後眼神反轉

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

走失狗自搭公車　司機一句話超暖

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

汪電梯前等媽　一開門驚喜變驚嚇

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

媽帶黃金汪出去吃　牠卻氣到想哭

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

黑熊平躺聊天　見鏡頭舉手：嗨伊

讀者迴響

熱門新聞

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

浪貓在外親人　領進門後眼神反轉

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

坐等門口40分鐘！揪心背影讓她..

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

好心住戶收編流浪貓　結局超驚喜

走失狗自搭公車　司機一句話超暖

浴室出現天空之橋　貓無辜裝沒事

汪電梯前等媽　一開門驚喜變驚嚇

貓吹太多冷氣出現驚人變化　網嚇..

媽帶黃金汪出去吃　牠卻氣到想哭

阿根廷浪浪飯店苦等她　一起回德..

黑熊平躺聊天　見鏡頭舉手：嗨伊

出門沒買罐罐　貓咪女友式生悶氣

最新影片

更多

出國回來沒帶伴手禮只買貓玩具！　阿公還化身木匠「把門割破」只為牠

為建家園盡心！「藝術猩猩」繪畫　成功售作品募款...網：猩界梵谷

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺悔」網：影帝XD

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到假日的我

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度...腿開開超豪邁

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面