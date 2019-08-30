拍到39次！呆萌石虎「走友善通道」躲路殺　食蟹獴、白鼻心也是常客

實習記者呂欣潞／綜合報導

苗栗縣是擁有石虎最大族群的重要棲息區，近年來新拓寬的道路卻成為石虎喪命的地點，今年累計路殺案例達17起，林務局與苗栗縣農業處為了著實「石虎保育行動」，年初攜手完成了「高風險路殺縣道的第一座動物通道」，他們透過自動相機監測，發現不只石虎會利用這座涵洞通道過馬路，同時還看到了山羌、食蟹獴時常經過，「林務局－森林通報站」粉專透過影片的方式，紀錄石虎通過涵洞的身影，目前已經拍到了39次，證實此通道的實際效益成功奏效。

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▲▼石虎透過動物通道進出涵洞。（圖／擷取「林務局－森林通報站」臉書影片）

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友善環境動物通道包含「防護網、反光板、動物用木梯、地下涵洞與水門」，林務局表示，即將與苗栗縣政府於此路段增設更多通道，在其他石虎時常出沒的道路兩側架設圍網，並藉由圍網引導石虎走到道路下方清理過或新設的涵洞，安全穿越馬路，降低石虎發生車禍意外的機率。

除了此通道外還有更多不同的行動，苗栗縣農業處成功疏開苗140縣道兩側的茂密綠籬，讓石虎不再受到視線的阻擋，過馬路前有空間可以「停看聽」，並且開始設置LED警示牌和反光板；苗栗縣警局也進行取締超速，希望開車民眾遵守法規，為了石虎與駕駛的自身安全著想；公路總局將在台13甲部份路段實施「區間測速」，並在一個月內完成「減速標線和警示牌」、三個月內完成「涵洞清理和圍網設置」。

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▲不只石虎，還有長尾巴搖來搖去的萌萌白鼻心一家，媽媽帶三寶進動物通道涵洞。（圖／擷取「林務局－森林通報站」臉書影片）

農委會也將補助苗栗縣府在石虎分布的五鄉鎮針對有主犬貓施打疫苗，防止犬貓和石虎間的疾病傳染，此外，由於犬隻攻擊石虎和其他野生動物的事件層出不窮，也將捕捉安置石虎棲地內的遊蕩犬貓，同時勸阻造成犬貓群聚繁殖的餵養行為。

林務局於臉書貼文表示，「石虎保育從未停下腳步，我們還會做得更多努力解開各種難題，務求行動能達到效果，讓大家的納稅錢花在刀口上，感到氣餒的時候，記得再回來看看這支記錄短片，我們也要和這些可愛的野生動物們一起加油喔。」

▲山羌也使用動物通道水門。（圖／擷取「林務局－森林通報站」臉書影片）

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