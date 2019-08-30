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逮到亂丟垃圾兇手！　奴才上網公審：還知摸感應器…牠瞪一眼走掉

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▲喵星人「咪嚕」在玩感應式垃圾桶，被飼主逮個正著。（影片／簡金城授權提供）

實習記者鄭暐儒／採訪報導

到底是誰在亂丟垃圾？中壢網友簡金城在家中常聽見感應式垃圾桶被打開的聲音，明明沒有人卻自己打開，起初他不以為意，只當是感應器壞了，沒想到犯人原來是自家貓星人「咪嚕」阿！

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▲咪嚕翻垃圾桶時被現場逮到。（影片／網友簡金城授權提供）

▲喵星人「咪嚕」躍上桶子將垃圾翻出來。（圖／簡金城授權提供）

一開始，簡金城只是在其他房間聽見垃圾桶被打開的聲音，但出去察看時，桶子附近什麼也沒有，想說可能是感應器壞了，直到後來發現周邊出現一些骨頭與殘渣，才決定要好好查查，抓住這個亂丟垃圾的兇手。

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一次的偶然，簡金城剛好撞見這位「現行犯」，原來就是自家貓貓咪魯，只見牠拉長身體，用肉球在垃圾桶邊緣感應，一頭栽進桶子內，忙東忙西後，接著掏出一坨垃圾丟在地上。而這並沒有讓牠停下動作，咪嚕彷彿是對垃圾桶著魔，將整個身軀都躍上垃圾桶，無厘頭的行徑，讓飼主決定上網「公審」這位現行犯。

▲咪嚕翻垃圾桶時被現場逮到。（影片／網友簡金城授權提供）

▲咪魯學會開感應式垃圾桶，讓飼主哭笑不得。（圖／簡金城授權提供）

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事後，當咪魯發現簡金城在後面時，先是瞪了他一眼，喵叫幾聲後，就裝沒事的走掉了，當場哭笑不得。許多網友則留言說，「真聰明！被牠破解了」、「檢查奴才有沒有垃圾分類做好」、「所以我放棄買這垃圾桶」；也有人建議簡先生，「可以考慮在垃圾裡面放攝影機，這樣可以拍到主子翻垃圾桶的萌樣。」

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關鍵字： 貓星人垃圾桶

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