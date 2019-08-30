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貓咪走失11年奇蹟回到家　重逢瞬間…只花一秒就認出主人

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（圖／翻攝自Facebook／DCSPCA）

▲貓咪Tiger走失11年之後，奇蹟回到主人身邊。（圖／翻攝自Facebook／DCSPCA）

記者詹筠怡／綜合報導

感人的小說《為了與你相遇》描述同一隻狗狗的靈魂，生生世世都在找尋同一個主人，而在現實生活當中也有貓咪走失11年之後，還能認出同一個主人的感人故事。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

事件發生在11年前的萬聖節，住在美國的貓咪Tiger，因為主人Maggie Welz不慎讓牠跑出門外，就此失蹤，Maggie多年找尋仍然盼不回愛貓，只能告訴自己，Tiger應該已經找到好人家，或可能生病去世了。

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►修圖修到厭世！這款CP值很可以

（圖／翻攝自Facebook／DCSPCA）

▲Tiger一見到主人，就立刻跳進她懷抱。

但就在3年前，奇蹟悄悄發生，一位女子Carol O’Connells發現家中院子莫名來了新的貓咪，當時牠不讓任何人靠近，Carol只好持續發揮耐心，最近終於能夠摸到牠，擔心牠可能是有人養的貓咪，趕緊送到獸醫院檢查，果然發現晶片。

賓蹦！這隻貓咪就是Maggie走失11年的Tiger，她接到電話簡直不敢置信，火速衝到獸醫院和愛貓相認，而Tiger一秒就認出主人，直接跳進Maggie懷抱，相隔11年總算重逢的奇蹟，讓所有人都感動不已。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／DCSPCA）

▲Maggie感謝恩人，幫助她找回愛貓。

關鍵字： 北美要聞走失重逢貓咪流浪貓

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