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爸媽稱「對貓沒興趣」　到家90分鐘後趴地...連飯都不吃了

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▲爸媽來家裡1小時半就被貓咪收服了。（圖／翻攝自推特@7Tugo）

▲爸媽來家裡1小時半就被貓咪收服了。（圖／翻攝自推特@7Tugo，下同）

記者陳靜／綜合報導

喵星人最自豪的特長應該就是收服人類吧！日本一位網友這天在推特上分享一張搞笑照片，這天他的父母來到住處作客，家裡有養貓的他，事先提醒了爸媽這件事，但他們總是表現出一副毫無興趣的樣子，怎料當天一到，父母才剛踏進屋子1個半小時，他們就馬上變成貓奴，直接趴在地上玩貓，連飯也都放一邊了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

畫面中可以看到，飼主的爸媽似乎是吃飯吃到一半跑去玩貓，才剛到家90分鐘而已就立刻破功，他們為了逗貓，已經把整個身體都貼在地板上，而媽媽甚至還伸長右手食指想要吸引貓咪注意，2人的所有舉動和他們以前說的話完全不相符，讓主人非常無奈，但心裡卻又格外溫暖。

請繼續往下閱讀...

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲爸媽來家裡1小時半就被貓咪收服了。（圖／翻攝自推特@7Tugo）

▲家有可愛的小貓咪，難怪爸媽會融化啦！

這張照片上傳至推特@7Tugo後，網友紛紛轉發並留言表示，「見到親生的小孩父母當然會這麼興奮阿（誤）」、「口嫌體正直」、「下禮拜回老家，發現你的房間已被改成貓窩」、「你確認自己不是領養的？」、「「然後隔天爸媽就帶貓回家惹」、「還好沒叫你出去睡走廊，不錯了啦」、「父母親通常都不老實的～」，「貓總是有著魔力～抗拒不了的」、「所謂的不被愛的那方才是剷屎官」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 喵喵父母爸媽貓奴

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