貓咪見主人便逃開　左眼黏滿三秒膠緊急送醫

▲小貓的眼睛被人惡意用三秒膠黏住。（圖／翻攝自Facebook／Claire Isaac）

實習記者周依儒／綜合報導

英國女子克萊兒〈Claire Isaac〉日前發現自己養的寵物貓咪表現反常，只要一靠近便會逃開，因此把小貓關起來觀察，這才發現原來小貓的眼睛竟被人黏上了三秒膠！

據《每日郵報》報導，克萊兒只要一接近小貓，小貓便會逃開，克萊兒逼不得已把心愛的寵物關在屋子裡才能好好觀察，並阻止小貓逃走。

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觀察了一陣子後，克萊兒發現小貓的左眼似乎無法張開，過幾天後，他又在家裡的停車場附近發現已經用完的三秒膠瓶子，這顯然是有人故意使用三秒膠將小貓的眼睛黏住。

▼小貓的眼睛被人惡意用三秒膠黏住。（圖／翻攝自Facebook／Claire Isaac）

克萊兒趕緊把小貓送去獸醫院，獸醫對小貓做了麻醉及手術，並將黏在小貓眼睛上的乾膠水弄掉，雖然小貓非常痛苦，但同時獸醫也告訴克萊兒，小貓的視力並未受到影響。而這些治療一共花了119英鎊〈約台幣4567元〉。

▲檢查後小貓已無大礙。（圖／翻攝自Facebook／Claire Isaac）

事後，克萊兒在臉書上表示小貓已無大礙，也已恢復以往的活力模樣，但她不會再輕易讓小貓離開自己的視線，因為對她來說，小貓不僅僅是寵物，更是家人，也是她的全世界。網友也紛紛留言同情小貓的遭遇，送上祝福，並希望能趕緊抓出兇手。