養蜂場被熊入侵…他靈機想到「讓熊試吃打廣告」　竟爆賣到缺貨

▲熊母子入侵農場，竟意外帶來商機。（圖／翻攝自YouTube／Demirören Haber Ajansı）

記者詹筠怡／綜合報導

小時候常看的卡通《小熊維尼》最招牌的畫面，就是維尼熊舔著蜂蜜、一臉香甜的模樣，以至於所有人都知道，熊喜歡吃蜂蜜，有人就想到可以利用熊對蜂蜜的熱愛，拿來打廣告。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

一處位於土耳其東北部的養蜂場，主人Ibrahim Sedef表示，他們3年來常常在夜半被一對野熊母子檔偷吃蜂蜜，蒙受巨大損失，想了許多辦法都沒辦法阻止熊的入侵，Ibrahim只好裝設監視器，研究熊的動態。

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▲透過夜視攝影機，觀察熊的試吃狀況。

就在這段時間，Ibrahim突然靈機一動，想到既然熊這麼喜歡吃蜂蜜，那麼不如請牠們來認證自家農場的蜂蜜到底哪一款最好吃吧！於是他們布置了野餐桌，上面放了各種款式的蜂蜜和果醬，夜半熊果然上鉤，卻只挑選其中一款Anzer蜂蜜，其他碰都不碰。

事後這個實驗被剪成短片，竟變相宣傳了自家的Anzer蜂蜜，號稱是「挑食的熊最喜歡的口味」，果然一炮打響名號，現在他們家的蜂蜜常常賣到缺貨，這個絕讚的行銷點子，也讓網友大讚「這種動物實驗，非常可以！」

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