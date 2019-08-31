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粉紅內褲汪當保母！側躺被「積木蓋頭」眼神死　好脾氣融化網友

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▲▼粉紅內褲汪當保母！側躺被「積木蓋頭」眼神死　好脾氣萌暈網友。（圖／有點毛毛的／粉專小翰寶與毛毛們的成長日記提供）

▲媽媽煮完飯出來，狗狗已經被淹沒在積木當中。（圖／有點毛毛的／粉專小翰寶與毛毛們的成長日記提供）

記者闕雁琳／綜合報導

狗狗是孩子最好的玩伴兼保母！日前一名飼主分享，家裡6歲的巴吉度獵犬Tina是個溫柔的大姊姊，常常幫忙照顧小主人「小翰寶」，這天馬麻一如往常煮飯備餐，讓孩子跟狗狗玩，沒想到踏出廚房，竟然看到Tina被大把的積木蓋頭，眼神死側躺在玩具墊，任憑小翰寶擺布，超好的脾氣瞬間融化無數人。►超爽DER！點我現賺 2200

▲▼粉紅內褲汪當保母！側躺被「積木蓋頭」眼神死　好脾氣萌暈網友。（圖／有點毛毛的／粉專小翰寶與毛毛們的成長日記提供）

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▲Tina是小翰寶的最佳玩伴。（圖／有點毛毛的／粉專小翰寶與毛毛們的成長日記提供）

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飼主Yvonne Lee經常在臉書公開社團「有點毛毛的」分享孩子跟Tina的日常點滴，畫面中可以看到，Tina穿著粉紅色的內褲側躺在軟墊，整顆頭被塑膠積木淹沒，只露出飽滿圓潤的水桶腰和短腿，滿臉無奈閉上眼睛，只想專注在睡眠上，很明顯是放棄無謂的掙扎，讓小翰寶把牠當地基，蓋起一層層的積木城堡，讓馬麻笑翻直呼，「我只是去廚房煮個飯，Tina就被父子倆攻陷了XD」。

▲▼粉紅內褲汪當保母！側躺被「積木蓋頭」眼神死　好脾氣萌暈網友。（圖／有點毛毛的／粉專小翰寶與毛毛們的成長日記提供）

▲這次Tina變成會呼吸的停車場。（圖／有點毛毛的／粉專小翰寶與毛毛們的成長日記提供）

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照片分享出來之後，許多網友看完紛紛被Tina的反應萌到，留言笑說，「狗狗真的是小朋友最好的玩伴」、「超逆來順受」、「脾氣好好喔」、「娜娜已經不想做無謂的掙扎了」、「不知道蓋的是什麼？狗屋還是狗項圈」、「好脾氣的狗這樣照睡」、「耳朵長到可以放玩具」、「穿小褲褲好可愛（誤」、「哇好幸福，看了真的好羡慕又感動」、「牠會是孩子一輩子的回憶」。

▲▼粉紅內褲汪當保母！側躺被「積木蓋頭」眼神死　好脾氣萌暈網友。（圖／有點毛毛的／粉專小翰寶與毛毛們的成長日記提供）

▲Tina陪弟弟一起戴圍兜兜。（圖／有點毛毛的／粉專小翰寶與毛毛們的成長日記提供）

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關鍵字： 巴吉度獵犬積木粉紅內褲蓋頭眼神死

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