「黑白喵道」約輸贏！凌晨3點炸毛叫囂　貓奴哭：我只想睡覺

記者闕雁琳／採訪報導

半夜聊天請輕聲細語！花蓮市一名住戶Ditty Yang凌晨3點工作完回到家，洗漱完準備就寢，突然聽見房間外傳來刺耳的叫囂聲，樓下的「黑白喵道」似乎起了爭執，雙方站在車子面前互嗆，尾巴炸成馬桶刷，火爆的場面一觸即發，2隻貓對峙將近30分鐘遲遲未出手，但嘴皮功夫沒停過，讓該名住戶崩潰直呼，「讓我睡覺啦！」

▲2隻貓咪凌晨3點在住戶家樓下叫囂。（圖／網友Ditty Yang授權提供）

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影片中，一隻黑貓和另一隻白底花紋的貓咪互相叫囂，猛烈的擺動尾巴，將身體蹲低低鳴，彷彿在警告對方，「有本事來輸贏啊！這是我的地盤啦，趕快離開！」，大聲到整棟住戶都能聽見，緊張的氣氛宛如黑白兩道在對峙，隨時都有可能打起來，只是沒想到互嗆的橋段僵持30分鐘，還是沒有結果。►超爽DER！點我現賺 2200

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▲▼Ditty Yang本身飼養2隻貓咪，分別是橘貓DiDi和美短Money。（圖／網友Ditty Yang授權提供）



網友Ditty Yang表示自己是住在6樓，因為工作關係晚下班，回家準備就寢聽到有貓咪叫的很大聲，「我以為是我家的貓咪在叫，原來發現原來叫聲從窗外傳來，牠們2位一直在對話，叫聲持續半小時，後來牠們才轉移陣地」，就這樣前前後後吵了1個小時才結束，讓他無奈又好笑，整棟樓都被迫聽牠們吵架，結果是誰輸誰贏也不得而知。

事後這段影片分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，許多網友看完紛紛留言笑說，「黑白兩道雙方僵持不下」、「趕快下去勸架啦」、「有養貓的人或許覺得很好聽XD」、「附近居民受不了而想抱緊處理」、「互相問候娘親中！拿支雷射筆掃幾下就擺平啦～」、「可能在討論獅子王的劇情吧」、「尾巴的毛都炸成馬桶刷了還沒開打」、「一放出來我們家兩隻貓都驚醒」。

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