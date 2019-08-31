阿嬤找假牙找半天！心虛汪坐客廳露「暴牙燦笑」...全家人笑瘋

▲狗狗露牙齦燦笑讓全家人笑瘋。（圖／翻攝自The Dodo／Anna Carolina Lima）

記者闕雁琳／綜合報導

調皮汪突然變得太安靜肯定有問題！巴西一名女飼主安娜幾個月前領養一隻叫做露娜的狗狗，個性活潑調皮，暫時住在未婚夫的阿嬤家。這天阿嬤午覺醒來，發現假牙竟然不見了，全家人幫忙翻找都未見蹤跡，直到他們突然發現，平常愛湊熱鬧的愛犬異常乖巧，走到客廳才發現牠嘴裡咬著假牙，露出暴牙燦笑，心虛折耳朵的模樣當場讓全家人笑到岔氣。►夜深了...千萬別讓腦公看到

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安娜表示，露娜是一隻樂觀開朗的小狗，她和未婚夫利馬在第一次見面，就深深的愛上這個孩子，幾個月前從收容所將狗領養出來。前陣子，露娜跟著爸媽回阿嬤家玩，牠趁著阿嬤午睡的時候，偷偷將枕頭下的假牙咬走拿去玩，就像得到寶物似的，靜悄悄的獨自坐在沙發「燦笑」。

▲全家人都在幫阿嬤找假牙的時候，兇手正獨自坐在沙發上詭異燦笑。（圖／翻攝自The Dodo／Anna Carolina Lima）



安娜笑說，「當阿嬤醒來，發現假牙不不見，簡直是嚇壞了，她非常的絕望，跟我媽媽到處搜尋，找了好幾個小時都沒找到」，等到利馬回家，馬上告訴他這個悲劇。

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利馬得知後第一個想法就是先找到狗狗，因為露娜很反常的不見蹤跡，全家人一起走到客廳，看到止不住笑容的狗狗，馬上抓到兇手，「這隻鬼鬼祟祟的小狗被當場抓包，表情心虛的把耳朵往後折，分明就是不想讓我們搶走牠嘴裡的寶物！當下所有人都笑翻了」，安娜花費不少功夫才把假牙拿回來，幸好上面沒有損壞。

▲露娜找回屬於自己的笑容。（圖／翻攝自The Dodo／Anna Carolina Lima）



雖然調皮的露娜讓大家白忙一整個下午，但沒有人因為牠所做的事而感到生氣，反而覺得很有趣，利馬也打趣的說，「我們家的人都很喜歡動物」，相信下次再發生假牙消失的案件，阿嬤就知道第一個該檢查誰了。



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