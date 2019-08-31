小熊覓食跌入垃圾箱！驚天哭嚎嚇壞居民　警察靈機一動「放入長梯」助脫困　

▲小熊想要爬上垃圾箱。（圖／翻攝自Facebook／Placer County Sheriff`s Office）



記者張方瑀／綜合報導

美國各地近來屢傳出棕熊跑入人類社區的案例，美國加州30日就有一隻母熊帶著小熊到街上垃圾箱附近徘迴，結果一個不小心，小熊就跌入垃圾箱裡，就連母熊也無能為力，只能放任小熊在裡面不停嚎叫。所幸當地警察獲報後，立刻前去救援，順利支開母熊後，在箱內放入梯子讓小熊自己爬出來，毫髮無傷獲救。

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▲警察將梯子放入箱內。（圖／翻攝自Facebook／Placer County Sheriff`s Office）



意外發生在加州普萊瑟縣（Placer County），從曝光的監視器畫面可以看到，一隻母棕熊帶著小熊正圍著街上的垃圾箱打轉。從畫面中可以看到，小熊一直試圖爬上垃圾箱，多次嘗試後竟一個不小心跌進去，因為垃圾箱太高，深度太深，就連母熊也沒有辦法，只能任憑小熊不斷在裡面哭嚎。

當地居民聽到陣陣嚎叫聲，嚇得立刻報警，警方獲報趕到現場準備救援。警官內文斯（Don Nevins）表示，母熊一直在垃圾箱附近徘徊，基於安全考量，警方也無法貿然介入。接著警察們靈機一動，利用警車上面的閃光燈與警報器，先把母熊嚇跑後，立刻打開垃圾箱蓋，將一把長梯放入，等待小熊自行從裡面爬出。

所幸最後小熊聰明地用梯子爬出來，內文斯說，「我永遠不會忘記這通911的報警電話，還有小熊驚天動地的哭聲，雖然新鮮，但這應該是我與熊互動的極限了！」