「給我一份炸雞！」大黃走進得來速排隊點餐　店員舉動暖暈網

▲大黃狗走進車道排隊找店員點餐。（圖／有點毛毛的／網友Dolphin Liu提供）

記者闕雁琳／綜合報導

「老闆，我要一份炸雞全餐！」日前一名女網友開車到苗栗一間速食店消費，排隊時發現前方有一隻黃狗跟著走進排隊車道，搖尾看著點餐的窗口。等到店員看到這名「常客」，馬上從窗戶探頭出來，低頭對狗狗打招呼，也沒又有要硬性驅趕的意思，1人1狗暖心的互動讓她感動直呼，「謝謝店員們的愛心」。►夜深了...千萬別讓腦公看到

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網友Dolphin Liu日前在臉書公開社團「有點毛毛的」分享這組照片，並用逗趣的口吻替狗狗和店員設計對白，「店員：黃先生，您好～請問今天要喝點什麼呢？ 狗狗：焦糖馬騎狗，大杯溫的半糖，謝謝您。」當時狗狗走到點餐窗口，搖著尾巴似乎想討玩，但礙於上班時間，店員只是簡單的探頭打招呼。

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「我們還倒車，怕太靠近會嚇到狗狗，下車拿咖啡時，牠還撲到我身上要討抱抱跟摸摸，真的超級可愛，問了店員才知道，狗狗常常來，個性很乖很親人，跟主人就住在後面，所以常來串門子。」事後Dolphin Liu也拿出狗零食，下車給大黃吃。

照片分享出來之後，許多網友看完紛紛留言打趣，「這隻狗想騙店員給肉肉啦！」、「超可愛的啦」、「好可愛哦哈哈，所以給牠吃了雞塊嗎」、「好會享受狗生的毛孩」、「一看就知道是常客」、「店員還探頭跟牠打招呼超暖」、「狗狗肯定是在這邊吃過好料才知道要來這」、「汪：老闆先給我一份炸雞，等等找後面的付錢」、「親人的狗狗超可愛」。

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