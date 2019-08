德牧偷吃廚房零食…主人一招把牠嚇到閃尿　手手緊急縮回來

▲Ivar是一隻非常貪吃的德國牧羊犬。(圖/翻攝自推特/_Krissa__)

記者詹筠怡/綜合報導

嘴饞貪吃是狗狗的天性,該怎麼防止牠們亂吃東西,就是每位狗主人都深深苦惱的問題。Ivar是一隻和主人一起住在美國的德國牧羊犬,曾受過訓練的牠非常有紀律,但牠同時也是一隻愛吃的狗狗。(即時接收毛毛軍團訊息!快加寵物雲Line)

主人Krissa有一天發現放在廚房裡,本來準備等下才要給Ivar吃的狗零食,最近常常不翼而飛,很容易聯想就是Ivar偷吃的,可是該怎麼阻止牠呢?Krissa的爸爸想到可以裝設監視攝影機,放在零食附近,只要有人靠近,就會通知他。

▲Ivar趁主人不在家,準備偷吃零食。



這天他們把Ivar留在家裡看家,但Krissa的爸爸手機突然響了,他知道是Ivar準備偷吃了,於是打開手機、隔空大聲喝斥Ivar不准動,把牠嚇到不行,但沒一會兒,牠就知道主人其實不在旁邊,正準備下手時,爸爸又說「敢偷吃的話,回家處罰你。」

Ivar果然非常聰明,聽懂了威脅,不敢動那塊肉乾,爸爸的實驗奏效了。只是Krissa補充說,後來他們回家之後,因為關掉了攝影機,Ivar還是趁人不注意的時候偷吃掉了。

