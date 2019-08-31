德牧偷吃廚房零食…主人一招把牠嚇到閃尿　手手緊急縮回來

▲Ivar是一隻非常貪吃的德國牧羊犬。（圖／翻攝自推特／_Krissa__）

記者詹筠怡／綜合報導

嘴饞貪吃是狗狗的天性，該怎麼防止牠們亂吃東西，就是每位狗主人都深深苦惱的問題。Ivar是一隻和主人一起住在美國的德國牧羊犬，曾受過訓練的牠非常有紀律，但牠同時也是一隻愛吃的狗狗。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

主人Krissa有一天發現放在廚房裡，本來準備等下才要給Ivar吃的狗零食，最近常常不翼而飛，很容易聯想就是Ivar偷吃的，可是該怎麼阻止牠呢？Krissa的爸爸想到可以裝設監視攝影機，放在零食附近，只要有人靠近，就會通知他。

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▲Ivar趁主人不在家，準備偷吃零食。



這天他們把Ivar留在家裡看家，但Krissa的爸爸手機突然響了，他知道是Ivar準備偷吃了，於是打開手機、隔空大聲喝斥Ivar不准動，把牠嚇到不行，但沒一會兒，牠就知道主人其實不在旁邊，正準備下手時，爸爸又說「敢偷吃的話，回家處罰你。」

Ivar果然非常聰明，聽懂了威脅，不敢動那塊肉乾，爸爸的實驗奏效了。只是Krissa補充說，後來他們回家之後，因為關掉了攝影機，Ivar還是趁人不注意的時候偷吃掉了。

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So my dad set up a ring camera in our kitchen to catch my dog eating our beef jerky pic.twitter.com/tiykAZkgqe — Krissa Wright (@_Krissa__) 2019年8月20日



