ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

德牧偷吃廚房零食…主人一招把牠嚇到閃尿　手手緊急縮回來

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自推特／_Krissa__）

▲Ivar是一隻非常貪吃的德國牧羊犬。（圖／翻攝自推特／_Krissa__）

記者詹筠怡／綜合報導

嘴饞貪吃是狗狗的天性，該怎麼防止牠們亂吃東西，就是每位狗主人都深深苦惱的問題。Ivar是一隻和主人一起住在美國的德國牧羊犬，曾受過訓練的牠非常有紀律，但牠同時也是一隻愛吃的狗狗。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

主人Krissa有一天發現放在廚房裡，本來準備等下才要給Ivar吃的狗零食，最近常常不翼而飛，很容易聯想就是Ivar偷吃的，可是該怎麼阻止牠呢？Krissa的爸爸想到可以裝設監視攝影機，放在零食附近，只要有人靠近，就會通知他。

請繼續往下閱讀...

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

（圖／翻攝自推特／_Krissa__）

▲Ivar趁主人不在家，準備偷吃零食。

這天他們把Ivar留在家裡看家，但Krissa的爸爸手機突然響了，他知道是Ivar準備偷吃了，於是打開手機、隔空大聲喝斥Ivar不准動，把牠嚇到不行，但沒一會兒，牠就知道主人其實不在旁邊，正準備下手時，爸爸又說「敢偷吃的話，回家處罰你。」

Ivar果然非常聰明，聽懂了威脅，不敢動那塊肉乾，爸爸的實驗奏效了。只是Krissa補充說，後來他們回家之後，因為關掉了攝影機，Ivar還是趁人不注意的時候偷吃掉了。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤


關鍵字： 德國牧羊犬偷吃零食攝影機

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／塞車塞到厭世…他下車這動作殺時間　其他車怒族跟..

小貓新生報到第一天…主人好怕被大貓欺負　卻見到暖爆..

主人跳湖假裝溺水…下秒汪捨命救援　讓他後悔到爆：不..

每天起床都好累！她裝秘密攝影機　揪出汪每晚謀殺親媽..

影／健康檢查囉！獅子電腦斷層掃描變可愛大貓　蟒蛇的..

婚紗照有超萌訪客搶入鏡　10秒後「被閃夠了」瞬間落..

失控汪陪拍婚紗照…新娘看成品秒傻眼　「根本全程都牠..

厭世柴天生臉臭到爆　小朋友被嚇哭「牠是惡魔狗狗嗎？..

沒人要的鋼絲球蓋滿屎尿　獸醫巧手開挖…底下竟藏小清..

影／開學第一天開心拍照…下秒媽尖叫「快離開那棵樹！..

不准停！萌柴被主人搔耳好蘇胡 「飛機耳＋瞇眼笑」萌..

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」..

超療癒！泰國最夯「柯基咖啡廳」 短腿店員狂扭愛心屁..

湯瑪&朋友們10：湯瑪和煙火

湯瑪&朋友們09：小桃的生日

出國回來沒帶伴手禮只買貓玩具！　阿公還化身木匠「把..

為建家園盡心！「藝術猩猩」繪畫　成功售作品募款....

戲精米克斯摔壞茶組心虛怕被罵！ 衝出家門「雨中懺..

超軟爛水獺！躺著吃飯下秒睡著　網笑到崩潰：彷彿看到..

露肚兒&汪半夜演奏「交響曲」　牠身呈謎樣角度.....

德牧偷吃廚房零食…主人一招把牠嚇到閃尿　手手緊急縮..

「給我一份炸雞！」大黃走進得來速排隊點餐　店員舉動..

小熊覓食跌入垃圾箱！驚天哭嚎嚇壞居民　警察靈機一動..

超萌馬爾濟斯「布丁」走失　女主人警局重逢淚奔：麻麻..

野生鱷魚爬2米高「隔離柵欄」！　闖進海軍基地閒晃嚇..

粉紅內褲汪當保母！側躺被「積木蓋頭」眼神死　好脾氣..

阿嬤找假牙找半天！心虛汪坐客廳露「暴牙燦笑」.....

難不成是返老還童？　貓咪「甲狀腺功能亢進症」5大易..

手拿麵包卻被搶...萌倉鼠「李小龍上身」　1秒巴倒..

埋頭狂吃！橘貓牢抱「比臉還大」罐罐　爽到後腳「舉起..

快訊／台藝大港生「反送中遊行」被捕　陸委會釐清當中

中職／不靠主題日就滿場！企業家庭日包票　新莊121..

香港樂團西門町辦簽唱！　送出「簽名燈籠」讓粉絲嗨炸

結婚5年老公神隱！米可白「5大跡象」被同劇演員爆以..

謝盈萱脫單倒數！《俗女》完結網狂喊「森玲CP」在一..

企聯射箭／下半季首戰　譚雅婷賞彭家楙個人賽首敗

中職／陳連宏不滿主審好球帶　暴走抗議遭驅逐出場

不斷更新／詹子賢犧牲飛球要回領先　4局中信3：2富..

讓小孩回媽媽懷抱！遠赴伊拉克帶回1歲男童　母：感謝..

中職／克魯茲眼中的打擊天才　林安可聽話未放棄練打

寵物動物熱門新聞

走失狗自搭公車　司機一句話超暖

汪電梯前等媽　一開門驚喜變驚嚇

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

巨嬰汪暴風成長　歐告姊姊超傻眼

浪貓在外親人　領進門後眼神反轉

黑熊平躺聊天　見鏡頭舉手：嗨伊

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

貓整隻遭蛇生吞　臨死竟十分愉悅

天天揹毛小孩掃街　正妹清潔員爆..

黑汪叫不回...爸追上見超萌嬌..

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

被姐嫌「吃那麼胖」　喵惱羞哈氣

好心請烏鴉吃點心　她日日收到小..

海豚寶寶出生9天在觀眾面前被操..

讀者迴響

熱門新聞

走失狗自搭公車　司機一句話超暖

汪電梯前等媽　一開門驚喜變驚嚇

阿公化身木匠「把門割破」只為牠

巨嬰汪暴風成長　歐告姊姊超傻眼

浪貓在外親人　領進門後眼神反轉

黑熊平躺聊天　見鏡頭舉手：嗨伊

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

貓整隻遭蛇生吞　臨死竟十分愉悅

天天揹毛小孩掃街　正妹清潔員爆..

黑汪叫不回...爸追上見超萌嬌..

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

被姐嫌「吃那麼胖」　喵惱羞哈氣

好心請烏鴉吃點心　她日日收到小..

海豚寶寶出生9天在觀眾面前被操..

領錢要印章！5分鐘後貓皇變出「..

最新影片

更多

不准停！萌柴被主人搔耳好蘇胡 「飛機耳＋瞇眼笑」萌歪：起飛了

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

超療癒！泰國最夯「柯基咖啡廳」 短腿店員狂扭愛心屁屁秒融化～

湯瑪&朋友們10：湯瑪和煙火

湯瑪&朋友們09：小桃的生日

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面