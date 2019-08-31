米克斯到岡山店美容...小萌妹來接牠給「暖心擁抱」　媽爆料：在家都吵架

▲小萌妹一見到愛犬就給上擁抱，但其實他們倆在家經常吵架。（圖／記者吳鎮良攝，下同）



記者吳鎮良／高雄報導

東森寵物雲岡山門市已經在8月31日（六）開幕啦！眾多寵物商品不僅有超多優惠之外，寵物美容也有促銷活動，甚至還有首次體驗價喔！飼主陳小姐這天帶著女兒來接做好美容的愛犬「妞妞」回家，結果小妹妹一看到妞妞就跑上前給牠一個大大的擁抱，畫面非常溫馨，但馬麻在接受訪問時卻笑說，「他們在家都在吵架。」

妞妞在給美容師洗澡時沒什麼反應，也不怎麼叫，烘乾完就乖乖的坐在地板上等著家人來接，不過這一切都只是假象。馬麻透漏，妞妞在外面比較容易緊張，只要有陌生人舉個手或是發出稍微大一點的聲音，牠都會被嚇到，但是牠其實在家裡面是一名小霸王，甚至經常跟小主人爭寵。

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▲▼妞妞給美容師做美容時很安靜。



陳小姐表示，「妞妞大約八個月大時就會開始跟我女兒爭寵，有次晚上我跟女兒睡到一半翻身，就看到牠躺在我旁邊了！以前我姐姐買狗床墊要給妞妞，我女兒以為是給她的，所以就睡在上面，結果他們就在那邊搶，還會個別跑來找我告彼此的狀哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

妞妞在兩個月大時給主人從內湖收容所帶到家裡，當時牠身體狀況很差，除了肚子很多蛔蟲之外，胰臟也逐漸萎縮，於是現在每天都要補充胰酵素，否則不能吸收。個性容易緊張的牠，沒有什麼狗朋友，有次馬麻帶一群朋友到家裡玩，結果牠一看到那麼多人，居然嚇到閃尿了！►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

▲妞妞小時候身體毛病很多，但飼主仍不離不棄的照顧牠。



開幕這天，還有一名飼主帶著邊境牧羊兄妹倆「胡胡」、「齊齊」來到店內買零食，她邊逛邊問愛犬們喜不喜歡吃，如果狗狗有舔舌頭就是代表喜歡。胡小姐說，「牠們個性很溫和也很會看臉色，之前還會幫忙趕牛趕羊；有時我在家裡唱歌跳舞，牠們也會在我旁邊合唱伴舞哈哈！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲胡胡和齊齊是同一胎的汪兄妹。



▲牠們自己去選想要吃的零食。



為慶賀寵物雲商店進軍高雄，岡山店不僅推出犬貓飼料「同品項買一送一」，首次帶毛孩來店洗澡的話還可享「小型犬149元起、中型犬349元起、大型犬549元起」的體驗價。而會員若是購買「包月洗澡」，不但可有更划算的優惠價，還多了「送洗澡乙次」的加碼服務。

岡山店開幕當天（8/31）爸毛媽們來店消費滿500元的話可以僅花「1元」帶貓砂、「9元」帶罐罐，還有樂妙喵貓罐加購價29元，讓您滿載而歸！活動到9月底截止，加購跟買一送一的福利屬「先搶先贏」，毛爸毛媽們若要享好康，可要好好把握了。

▲岡山店開幕活動DM，點圖可放大。



【東森寵物雲高雄岡山門市資訊】

電話：07-629-6082

地址：高雄市岡山區岡山路101號1樓

營業時間：11:00~22:00

美容營業時間：11:00-21:00

美容公休日：週一、週五

開幕期間（8/31至9/30）優惠一覽

(1)特定犬貓飼料同品項「買一送一」

(2)消費滿500元可享「1元」貓砂加購

(3)消費滿500元可加購「9元」犬貓罐頭（每人每日限購1罐）

(4)消費滿500元可加購29元樂妙喵貓罐（每人每日限購1罐）

※上述買一送一、加購商品數量有限，送完為止！

(5)藍鑽貓砂2盒999元、狗狗裸包尿布8包899元

(6)首次來店洗澡推出體驗價「小型犬149元起、中型犬349元起、大型犬549元起」

(7)活動期間包月洗澡除了可享「加碼送洗澡一次」，另有「小型犬699元起、中型犬1699元起、大型犬2699元起」的優惠價（毛孩在2個月內共可享5次洗澡服務）



【9月份義診時間】

第一場

時間：2019/09/07（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號）

第二場

時間：2019/09/08（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹北中正東店（新竹縣竹北市中正東路140之2號）

第三場

時間：2019/09/21（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

第四場

時間：2019/09/22（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲板橋店（新北市板橋區四川路一段136號）

第五場

時間：2019/09/28（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路三段224號）

第六場

時間：2019/09/29（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉新興路56號）

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