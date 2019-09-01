拍好了沒？圓臉貓「皺眉定格」等拍照...媽笑翻：誤會大了啦

▲小葉：請問拍好了嗎？（圖／網友Sasa Chan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

姐姐你拍好了沒？一名香港飼主Sasa Chan錄下一段逗趣的短片，內容是女兒拿著手機在玩遊戲，結果前方的美短貓「小葉」以為在拍照，靜靜坐在前方不亂動，表情還一臉凝重，好像在問「啊是拍好了沒？」

►夜深了...千萬別讓腦公看到



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一旁錄影的媽媽快笑瘋，直呼「誤會大了啦！」原來是小姐姐一邊吃東西，一邊滑手機，只是拿的角度太尷尬，讓小葉誤以為自己是模特兒，乖乖定格不動。媽媽也笑說，小葉當時在等姐姐吃飽，等對方一起去房間睡覺。

▲小葉：姐姐也拍太久了吧...。



身體圓潤的小葉很可愛，牠是家裡唯一一隻貓，被家人當做「人類小兒子」看待，而最寵牠的人是小姐姐。媽媽表示，「姐姐很寵牠，會陪牠玩、陪牠睡覺，兩個在家形影不離，而且姐姐說的話牠都聽得懂，例如『要不要玩球球？』、『要不要吃飯？』，其實貓像小孩一樣聰明。」

▲小葉跟姐姐黏踢踢。



小葉也是一隻相當聰明的貓。之前全家人出去玩，牠自己跑到鄰居家玩耍吃飯，等家人回來了，再默默走回門口「用喵喵叫的方式」求敲門。「我們都很習慣了！連鄰居也都知道了～哈哈。還有一次補習班老師忘記我們不在家，小葉還跑去大聲叫鄰居來。」

媽媽將小葉影片分享到貓咪社團，PO文笑說「姐姐你拍好了沒呀，有人誤會姐姐拍照～尷尬XD」。網友看完紛紛在底下留言，「太可愛了吧」、「好可愛喔」、「姐姐妳好壞」、「貓：影完快交罐XD」、「竟敢耍主子」。

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▲小葉是一隻聰明的貓。

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