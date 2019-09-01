「鬆獅混柴犬」甜靠帥弟肩上撒嬌　幸福臉肉炸出萌翻！

記者陳靜／綜合報導

鬆獅尬柴犬，萌出新高度！網友松伯家中有隻米克斯「胡迪」是非常少見的鬆獅混柴犬，愛撒嬌的牠這天和家人一起外出聚餐時，一看到小主人一直低頭拿著手機玩遊戲，就忍不住上前刷存在感，牠靠在帥弟的肩膀上笑得合不攏嘴，嘴邊肉炸出的模樣超呆萌，臉上甚至寫著滿滿的幸福，讓網友全都融化啦！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲「底迪～陪人家玩啦～」（圖／有點毛毛的／網友松伯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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飼主松伯在臉書社團「有點毛毛的」PO出影片並笑說他們是「哥倆好一對寶」，從影片中短短的幾秒鐘就可以看出，胡迪完全就是個超級弟控，連出門在外也要黏對方黏緊緊才行；不僅兄弟倆的好感情受到矚目，胡迪的超萌外型也是網友們的焦點之一，同時聚集了鬆獅和柴柴的可愛於一身的牠，真的讓人忍不住盯著狂看，還有網友笑稱牠像是忍者哈特利的獅子丸呢！

►用了電眼修修 大家都叫我板橋楊超越



▲笑起來怎麼這麼可愛啦！

▲沒有弟弟，沒有笑容XD

網友看了這則影片後紛紛留言笑回，「胡迪！！！第一張超有愛的畫面」、「胡迪也太撒嬌了吧」、「黏TT」、「好成這樣！」、「怎麼那麼可愛啦」、「獅子丸？」、「哥不是胖，只是毛蓬！！！有夠可愛拉」、「那個嘴邊肉好可愛」、「羨慕嫉妒」、「寶貝好開心ㄚ～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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