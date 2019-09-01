拉拉叼中秋禮盒送鄰居！聽到「要裝箱喔」　手刀衝：這個給你～

記者林韋辰／綜合報導

能養到這隻狗狗真是福氣！最近中秋節要到了，飼主Hui Weimin想送中秋禮物給鄰居，隨口喊了一聲「去拿禮盒來」，聰明的拉拉「可喜」收到指令，立馬化身禮物小達人，完成媽媽指令的樣子萌翻許多網友。

►夜深了...千萬別讓腦公看到



「禮盒在哪裡呢？」可喜一聽到媽媽的需求，開心往廚房找出中秋禮盒。可喜一邊搖尾巴，一邊興奮走來交給媽媽。這時媽媽又說「我們要來裝箱，去拿箱子來～快！」只見可喜竟然也聽得懂，還真的跑去咬箱子，並一臉驕傲放在媽媽手上，最後也成功獲得一塊又一塊的肉肉獎勵。

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▲可喜：禮物禮物來了～（圖／網友Hui Weimin提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網友看完可喜的小短片，紛紛大讚「真是乖巧的孩子」。「天啊～這孩子超棒的」、「棒棒的孩子」、「可喜好棒100分」、「可喜真聰明❤」，還有人笑說，「鄰居收到的餅乾還能吃嗎？會不會都碎光光XD。」

▲拉拉姊妹花戴著頭套露出無辜的笑容。



看起來是小幫手、很乖巧的可喜，其實也時候超級調皮搗蛋的一面。之前媽媽回到家，發現整個客廳像是被颱風掃過，地上滿是咬爛的植物，其中最崩潰的是，放在桌上的5千大賣場禮卷被撕爛，而兩隻狗姐妹則開心燦笑，宛如什麼事情也沒發生。

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▲家裡的客廳像被颱風掃過一樣。

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