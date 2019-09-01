17歲忠犬等不到爺爺離家出走　媽夢醒淚：他們幸福散步

▲老狗「牛奶」知道家人離開，變得鬱鬱寡歡。（圖／網友張小姐授權提供）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

網友張小姐的父親去年罹患急性腦出血過世了，家中17歲老狗「牛奶」頓時失去最愛的家人，成天鬱鬱寡歡，某日離家出走後再也不曾回來。張小姐原先不斷嘗試找回毛孩的方法，某天夜裡夢見一場夢後，確認了一個難過的事實，但又同時替牛奶感到欣慰。

牛奶還小的時候被遺棄在路邊，當時張小姐見牠模樣瘦小又可憐，於是決定帶回家養，沒想到父親卻超反對，還曾一度趁她不在家時，把狗狗帶到附近鄉鎮野放，「當下歷經波折後帶回狗狗，試著說服爸爸，才讓牠正式成為家人，沒想到一養就養了17年。」

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▲張小姐的父親（左）生前相當疼愛牛奶。

經過許久的相處，父親開始卸下心防接受牛奶，不但平時騎車都讓狗狗跟著兜風，後來牛奶食慾不佳時，還會特地買好料回家，久而久之下，爺孫倆開始有了深厚的感情。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

未料時間總是不等人，過了幾年後，父親的身體變得不再硬朗，去年5月底突罹患「急性腦出血」離開人世。牛奶得知最疼愛牠的家人離世，變得安靜、乖巧，每晚裹著張小姐父親的衣服才能入睡，平時8、9點入睡的牠，更開始在每天的凌晨準時趴在車庫望向巷口，等最愛的爺爺回家。

▲牛奶的臉上總是掛著笑容，未料家父離世後，這樣笑容卻未曾再出現過了。

父親離世約半年後的某個早晨，牛奶出門卻再也沒回家，張小姐擔心地四處詢問，「鄰居阿姨一早看到牛奶站在馬路中央，有叫牠回家，沒想到牠卻默默轉身走向了別處。」

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因為先前牛奶雖然喜歡出門散步，但從未真的離家出走過，張小姐和家人四處找尋可能的地點後，仍舊搜尋未果。張小姐回家後，想起長輩曾說狗狗離世前，會找個地方躲起來的事，決定祭拜時擲筊詢問父親，「爸爸表示不知情牛奶的去向，不過也承諾了，如果牛奶到了天國，要好好照顧牠。」

▲牛奶失蹤後，再也沒回到家過。

前幾天張小姐夢見了一個奇怪的夢，夢中她正騎著摩托車準備回娘家，一路上卻遇見父親牽著牛奶散步，「當下父親看著我，開心地大喊『底加啦！（台語：在這啦）』，還看到牛奶依舊健健康康，毛色又亮又美的模樣，看起來爺孫倆幸福、快樂。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

醒來後張小姐驚覺到一切只是一場夢，心裡五味雜陳，「在父親離開後初次夢見祂，覺得很欣慰。看著牛奶在我的夢裡，是那樣的幸福，爸爸的確履行了和我的約定，找到了牛奶，而牛奶也已陪伴在最愛的家人身邊，希望祂們在另一個世界可以更無憂、快樂。」

小提醒：家門外危險多，還是建議避免讓毛孩獨自出門喔！

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