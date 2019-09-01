被老嬰兒逼到角落！汪保母「淚眼求救」　網笑：年終要加菜

記者林韋辰／採訪報導

保持距離以策安全！可憐的汪保母「米漿」再次被弟弟逼瘋。這天米漿在客廳晃來晃去，忽然屁屁被「用力一巴」，嚇得回頭查看。一看又是可怕的1歲老嬰兒在捉弄，當場氣得跳上沙發呈現「女友生氣模式」，完全不理弟弟的模樣讓人覺得好笑又心疼。

►夜深了...千萬別讓腦公看到



保母已經氣到不想說話，側躺在沙發角落一動也不動，眼神也不想看對方。這時，吃著奶嘴的小撿屎忽然捏米漿屁股，米漿一秒彈醒，用可憐的水汪汪眼神看向阿母。媽媽一邊錄影，一邊安撫兩邊，「米漿乖！弟弟愛你～弟弟是愛你的！你要輕輕的摸、不可以那麼粗魯喔。」

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▲米漿：快點來救我啊～（圖／網友Nina Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



最後老嬰兒似乎有聽沒有懂，再次惹怒汪保母。媽媽笑說，「因為弟弟太黏牠了！走到哪就跟到哪，保母想要休息啦哈哈！而且牠知道不可以跟嬰兒對到眼，因為『玫瑰瞳鈴眼』是很可怕的！一對到眼就慘了。」

▲千萬不可以跟小孩對到眼！

▲弟弟喜歡趴在保母身上。

可愛的米漿被迫照顧小撿屎，天天陪他玩、陪他睡覺，有時候還要被肉體攻擊，儘管弟弟怎麼鬧，米漿依然脾氣好，從來不回咬人只會默默生悶氣。媽媽說，「米漿就會一直閃，只有在弟弟吃東西的時候，才會跑來靠緊緊，現在很會搶老嬰兒的食物喔。」

▲弟弟幫保母腳底按摩。



媽媽將米漿氣噗噗的影片上傳到米克斯社團，網友看完笑喊「這個年終記得要加菜家薪水啊」，其它人也留言，「保母真的森77了」、「感覺是保護自己的重要部位，保持距離以策安全，哈」、「保母需要私人空間」、「保姆想獨自補個眠」、「褓母經驗老到，嚴守眼神不能對到的原則XD」。

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▲保母快崩潰了。

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