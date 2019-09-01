傲嬌喵皇犯大錯牽手塞奶　奴才一喊「原諒你」回頭傻眼

▲主子一時氣憤犯下大錯。（圖／飼主吳貞螢授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

怎麼差這麼多！台東市6歲毛孩「麥芽糖」是隻傲嬌貓，這天突然犯下大錯變得乖巧又安分，煎熬許久後終於獲得原諒，行為變得超反差，讓飼主吳貞螢看了忍不住大笑，「真的服了你！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

麥芽糖出生3天即被生母拋棄，由吳貞螢一手奶大，在家受寵後牠自我主義漸長，成為個性比較傲嬌的孩子。這天吳貞螢趁著空閒特地將棉被帶去洗衣店烘乾，回來後沒多久卻意外發生慘案，「麥芽糖為了引起關注，在被子上尿尿，當下看到時，生氣地說要把牠紅燒、清蒸，沒想到牠感受到我的憤怒，變得很乖巧。」

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▲麥芽糖平時乖巧，鮮少犯錯。

先前從未在家亂尿，麥芽糖這次故意犯下大錯，事後變得很緊張，不但吃得少、睡得少，到了凌晨4點也不會吵人起床了，連睡午覺時都還要牽著奴才的手才肯睡覺，突然多了幾分先前未有的撒嬌，讓人覺得好氣又好笑。

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事後吳貞螢想想，可能是當天早上出門未告知毛孩一聲，麥芽糖一氣之下才做出激進舉動引人關注，她隔天下午才說一句「原諒你了」，轉過頭就看到棉花糖蓋上心愛小被子睡得非常安穩，「可能是煎熬太久，耗費不少體力、心力，不到10秒就安心地躺在枕頭上熟睡了。」

▲主子睡得相當安穩。

麥芽糖平時貼心，遭逢奴才生病時會靜靜在一旁陪伴，這次突然耍任性、犯下大錯，意外做出了先前未有的舉動，讓吳貞螢不得不佩服毛孩的靈性。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

網友們得知這樣的日常後紛紛留言，「為什麼這麼可愛！」、「被子蓋好好」、「這是人吧？！XD」、「很怕被煮來吃，壓力山大XD」、「好有靈性喔」、「工讀生？」、「聼到打呼的聲音」、「貓咪：妳把人家拍這麼醜，今天不跟妳好了」、「習慣後就不擔心了⋯連翹二郎腿都沒問題」、「好可愛呀！真的睡得好熟哦！」、「感覺很委屈呢XD」。

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