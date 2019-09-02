被深情聞臉頰！歐告「眉頭一緊」眼神死　媽堅持天天都要吸

▲小龍被媽媽吸到「一臉厭世」。（圖／網友Chieh Ling Pao‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

每天吸一口，有益身體健康！新北市飼主Chieh Ling Pao日前在狗狗社團PO出一張可愛的照片，內容是她嘟著嘴巴，深情親向歐告「小龍」的臉頰。只見小龍眉頭一皺、一臉無奈，對媽媽的吸狗行為感到生無可戀。逗趣的照片笑翻許多網友，直呼「狗狗表情超厭世」。

►夜深了...千萬別讓腦公看到



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小龍當時正在沙發上睡覺，由於睡姿太可愛，吸引變態的媽媽靠近偷襲！媽媽笑說，「我看牠睡的超可愛，就跑去吸牠！可能一直吸牠害牠覺得很煩吧，牠就坐起來，然後被我壁咚，阿嬤就在旁邊拍下小龍非常無奈的模樣。」

▲小龍：吸夠了沒？



乖巧的小龍被偷吸，不會不耐煩，反而靜靜任由主人擺布，脾氣相當好。媽媽笑說，自己天天都要吸，不吸實在不行。「吸狗的那種臭香味道讓人心情愉快啊～上班的辛勞都一消而散了。」

現在過得很幸福的小龍，其實以前是一隻流浪狗，當時媽媽看牠傻傻坐在路中間，完全不會閃車。「我就停下來餵牠吃我隔天要當早餐的三明治、牛奶還有剩一點點的水，餵完就叫牠乖乖閃車，不要坐在路中間。」騎車騎一段路，發現後方竟然有坨黑黑身影在跟蹤！

▲小龍一直追著機車。



媽媽說，「我騎一小段好像有東西再跟著我，我就趕快剎車，看到小龍一直跟在我後面。」後來將身上的狗飼料全部丟給牠，心想「吃飽喝足就會走了吧」，沒想到隔天上班驚見小龍在門口睡覺。「我真的傻眼了，牠就這樣順理成章收編了。」

▲小龍現在天天被媽媽吸味道。

媽媽非常喜歡小龍，將吸吻牠的照片分享到臉書，網友看完紛紛逗趣留言，「我也常常這樣吸收我家二犬的濃純香」、「那隻狗的表情，哈哈哈真的好經典～那無可奈何的臉是怎樣啦！」、「汪汪：眼神死」、「我家的都不給吸」、「吸收狗味精華啊」、「汪汪：先不要」、「是不是媽媽都有這種症狀XD」、「媽媽太熱情了，狗狗好無奈」。

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