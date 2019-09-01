聽到洗澡變木頭！肌肉狗「被揪衣角」拖進浴室：我...死...都不要！

記者林韋辰／綜合報導

「每次都搞得像要被拖去殺一樣！」一名女飼主31日在「有點毛毛的」分享一則搞笑影片，內容是愛犬「浩呆」聽到要洗澡，整隻汪嚇得不敢亂動，接著被爸爸一路拉到浴室，不管小短腿怎麼掙扎都沒用。汪星人誓死抵抗洗澡的模樣相當逗趣。

►夜深了...千萬別讓腦公看到



從主人錄下的影片中可見，全身肌肉、穿著黑色T恤的汪星人「浩呆」，從客廳的地方被爸爸捉住衣角「直直往後嚕」。只見牠表情凝重，兩隻手手用力抵著地板，努力抵抗爸爸的力量。無奈的浩呆一度抓到空檔想往前衝，結果被爸爸整隻抱起來，被迫進廁所「面對現實」。

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▲浩呆最害怕洗澡跟刷牙。（圖／網友林旼靜提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

「浩呆每次洗澡都要這樣被爸爸拖進去XDD。」飼主在貼文中也提到，每次幫浩呆洗澡非常費力，牠聽到洗澡會變成木頭假裝沒聽見，而且對浴室充滿恐懼，偶爾還會跑給你追，「不洗澡就是不洗澡」。

網友看完短片後，紛紛有同感的在底下留言，「我家毛孩也是要用推的」、「以前我們家的狗狗也是，知道要洗澡了，怎麼叫都不來」、「一種要被處裡的感覺」、「最後進浴室表情好驚恐」、「是要被拖去非禮的Feel」、「心累」。

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