菸灰缸忘了清！　主子貼心饋上去「塞滿臭臭」湮滅證據

▲主子將菸灰缸當成貓砂盆。（圖／臉書粉專「晴海毛孩驛站」授權提供，下同）

實習記者曾珮瑄／採訪報導

這個手段太絕啦！花蓮市網友海之戀早上坐在窗邊吹海風、看風景，卻隱隱約約聞到一股惡臭，他轉過身來遲遲找不到來源，低頭卻見1歲主子「土豆」蹲在菸灰缸前，他心中大喊不妙，仔細一看發現毛孩果然在菸灰缸裡面大便了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

海之戀平時照養流浪動物，經營的「晴海毛孩驛站」目前已收養了近14隻貓，土豆就是其中一隻自來貓。妻子Ping Ping接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，當天趁天氣好將貓砂盆全數清潔、消毒、曬太陽，土豆情急之下找不到廁所，才鎖定了煙灰缸，「土豆有時很愛窩在把拔的枕頭上，日子久了之後，才發現牠是特別喜歡把拔的味道。」

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▲土豆是自來浪貓。

這天愛用的菸灰缸意外多了「流動廁所」的新功能，海之戀當下雖然相當傻眼，但理解毛孩是沒有地方如廁才「欽點」菸灰缸，所以沒有生氣，只能摸摸鼻子，把菸灰缸送給土豆當馬桶，未來也打算動手打造貓屋，讓毛孩們的生活能再舒適一些。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

幾個毛孩平時生活幸福、愉快，總是讓奴才們的每一天都豐富、有趣。網友們得知菸灰缸的「隱藏版功能」後，紛紛留言打趣，「這位把拔～牠是要你快戒菸啦」、「牠會不會是想幫你埋掉菸屁股」、「哈哈哈，昏倒了XD」、「哈哈，怕把拔菸沒熄滅」、「貓咪很喜歡菸草的味道哦」、「還剛剛好嘞」、「就是要爸爸戒菸嘛！」。

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