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黑柴「失去飛毛腿」躺草地燦笑　她心疼抱起：換我等你

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

網友徐珮菁飼養的3歲黑柴「錢錢」個性太愛玩，先前跑到馬路上遭逢車禍，從此失去了前腳，這天牠躺在最喜歡的草皮上曬日光浴，雖然行動上有些不便，臉上卻依舊掛著燦爛笑容，讓人深深感受到牠對生命的堅毅。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

錢錢2個月前趁人不備跑到馬路上遭逢車禍，當下痛得哭嚎，但手術完後卻再也沒有掉眼淚，只是靜靜地躺在家裡，心境上並沒有太大變化。徐珮菁說，「牠唯一一個改變就是變得更黏人、更愛撒嬌，偶爾看著牠會忍不住自責崩潰，每當這時錢錢都會一步一步跳著走來，蹭著鼻子想要安慰人。」

▲黑柴「錢錢」傷後初臨草地，露出幸福的微笑。（圖／飼主徐珮菁授權提供，下同）

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▲黑柴「錢錢」傷後初臨草地，露出幸福的微笑。（圖／飼主徐珮菁授權提供，下同）

▲少了前腳後，錢錢的心境樂觀，甚至有時候還會安慰主人。

▲少了前腳後，錢錢的心境樂觀，甚至有時候還會安慰主人。

這天錢錢來到最愛的草地上，雖然再也無法大步邁著飛毛腿，但牠躺在草地上，靜靜的曬著太陽，一見到人還會高興地微笑，就像在用眼神說「我沒事」，讓徐珮菁忍不住心疼地一把抱起牠並說，「以前總是你走得飛快，總在前方停下等我，現在就換我等你吧。」

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為了讓錢錢還能再次體驗到「奔跑」的樂趣，徐珮菁特地帶牠到醫院丈量尺寸、訂製飛輪，希望能勉勵毛孩繼續樂觀面對狗生。提到錢錢復原最快的原因，徐珮菁認為足夠的陪伴與照顧很重要，「狗狗的全世界都是主人，就算遭逢意外變故，只要給予充分的愛和陪伴，就能給牠更多的勇氣去面對挑戰。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲錢錢先前好動，總是跑給人家追。

▲錢錢先前好動，總是跑給人家追。

網友們得知錢錢失去前腳後，依然樂觀面對的故事，紛紛留言，「謝謝妳愛他」、「好偉大啊⋯⋯柴柴也好幸福」、「這種愛就是慈悲」、「加油！可愛的狗狗」、「這種愛是真愛，不因外表殘缺而嫌棄，真心疼牠」、「好勇敢，就算失去了雙腳，還有妳的愛」、「超有愛的❤」、「不離不棄，因為是家人」。

▲經過了種種難關後，馬麻一樣愛你。

▲經過了種種難關後，馬麻一樣愛你。

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關鍵字： 柴犬黑柴毛孩

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