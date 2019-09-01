挑食汪拒吃飼料！　家人掉包「餅乾袋」撈出乾乾...牠秒嗑超開心

記者陳靜／綜合報導

究竟是單純還是傻呢？飼主劉瑋婷家中的米克斯「荳荳」近日常常挑食讓媽媽非常懊惱，於是她請求家人集思廣益幫忙想辦法解決，沒想到聰明的舅舅和舅媽想出了一套「騙小孩」的招數，他們先是偷偷抓了一把飼料，接著假裝從大人吃的餅乾袋裡拿出來和毛孩分享，怎料荳荳完全相信了，馬上津津有味地把乾乾嗑掉！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲家人掉包餅乾袋餵挑食汪吃飼料。（圖／有點毛毛的／網友劉瑋婷提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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馬麻劉瑋婷將影片分享至臉書社團「有點毛毛的」並無奈笑說，「這招不知道大家的孩子適用嗎？還是我家的太傻。」明明是同樣味道、同樣外型的乾乾，荳荳一看到食物是從牠覬覦很久的餅乾袋拿出來後，就以為家人們是要和自己分享零食，於是毫不猶豫地將他們手上的乾乾吃掉，殊不知那根本就是牠上一秒嫌棄的東西啊！

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▲沒想到荳荳真的以為自己吃的是餅乾。

▲「馬麻～以後可以都吃這個就好嗎？」

飼主經常在粉專「自帶眼線的米克斯之年老生活」分享荳荳的日常，而網友看了這則影片後紛紛笑翻表示，「袋子直接洗乾淨備用阿～以後都吃“這包”」、「媽媽的魔性笑聲......增添樂趣！」，「搶來的飯比較好吃啦～」、「詐騙集團XD」、「荳荳覺得受騙」、「我家馬上識破」、「我家的聞到味道不對就不吃了哈哈哈」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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