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給我傑尼龜！　黑柴拿到突然「當機5分鐘」...自己也變娃娃了

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記者陳靜／採訪報導

「我比較可愛還是傑尼龜？」台北網友Christin Yu帶了1隻傑尼龜娃娃回家，沒想到才剛放到櫃子上，家裡的黑柴「Hunter」就看著娃娃瘋狂哭喊吵著要，於是馬麻要牠趴著等一下，原本想拍下毛孩拿到娃娃開心的模樣，怎料媽媽說了無數次「OK」，Hunter卻一動也不動，像是被定格一樣，直接當機了將近5分鐘。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲黑柴拿到傑尼龜娃娃當機5分鐘。（圖／網友Christin Yu授權提供）

▲「哈囉～有人在嗎？」（圖／網友Christin Yu授權提供，下同）

請繼續往下閱讀...

一直以來Hunter和媽媽都有個小默契，只要放飯前聽到「等一下」，就得忍著直到媽媽說「OK」或是「可以了」為止才能吃，因此這天主人給娃娃時也用了這個方式，想不到牠一拿到傑尼龜之後，就不斷維持著仰頭45度的姿勢，馬麻明明已經說了無數次的解除指令，Hunter卻仍傻在原地不動，就連最後媽媽偷偷將傑尼龜拿走，牠也依然像被石化一樣，直到被戳了鼻孔才受不了而站起來。

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

▲黑柴拿到傑尼龜娃娃當機5分鐘。（圖／網友Christin Yu授權提供）

▲Hunter最後被戳鼻子才癢到站起來。

▲黑柴拿到傑尼龜娃娃當機5分鐘。（圖／網友Christin Yu授權提供）

▲Hunter：我比傑尼龜可愛對吧？

飼主無奈笑說，「重點是站起來又對著我放在旁邊的傑尼龜跳跳跳，難懂的狗。」其實這隻傑尼龜是馬麻到夜市玩射氣球得到的獎品，一開始她根本沒有打算要給毛孩，但是看到Hunter這麼想要，所以媽媽就心軟把娃娃送給牠了，沒想到牠玩沒多久後，就把傑尼龜丟在一邊，讓馬麻氣炸直呼，「到手就不珍惜了，氣死我，就是得不到越想要！」

▲黑柴拿到傑尼龜娃娃當機5分鐘。（圖／網友Christin Yu授權提供）

▲Hunter一開始哭喊著要娃娃，結果玩沒多久就不喜歡了。

▲黑柴拿到傑尼龜娃娃當機5分鐘。（圖／網友Christin Yu授權提供）

▲「誰叫你要一直叫人家等啦！」

影片上傳至臉書社團「柴犬司令部」後，網友看了紛紛笑回，「哈哈哈當機啦」、「原來會動啊～還以為是柴娃娃」、「啟動肉肉強制開機」、「ㄟ快解穴啦，虐狗ㄛ？」、「黑柴：我看你能瘋多久?不知道我最喜歡看你們人類的笑話嗎？」、「沒電了」、「插頭有插嗎？」、「這大概是沒更新所導致暫時當機」、「老子就看妳ㄎㄧㄤ到什麼時候」、「當掉ㄌ，請送修」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲黑柴拿到傑尼龜娃娃當機5分鐘。（圖／網友Christin Yu授權提供）

▲Hunter有時候很貼心愛撒嬌，有時候又很固執。

▲黑柴拿到傑尼龜娃娃當機5分鐘。（圖／網友Christin Yu授權提供）

▲看來是還沒看到醫生叔叔手上那支XD

▲黑柴拿到傑尼龜娃娃當機5分鐘。（圖／網友Christin Yu授權提供）

▲Hunter睡相也太可愛了啦！

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關鍵字： 黑柴柴犬傑尼龜娃娃當機

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