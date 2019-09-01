超Q公關主任愛「煩人＋吸毒」被開除！　牠眼神死低頭....被迫高舉雙手認罪

▲ Tamask近日被公司開除了。（圖／翻攝自推特／青木防災，下同。）
實習記者許祐誠／綜合報導
日本大阪專門安裝和維修消防設備的公司「青木防災」，竟然於27日無預警開除可愛的公關部主任「Tamaske」，原因是他日前突然失去平時的穩重態度，一直騷擾正在打電話的員工，地盤內甚至被搜出藏有不知名棒狀物，因此遭懷疑可能涉嫌「吸毒」等不法行為。
根據日本網媒《BIGLOBE》 報導，青木防災公司在推特上表示，今年4歲的Tamaske主任因為在員工通話期間，不停地出聲干擾，涉嫌違反「惱人條例」而被逮捕。面對公司突如其來的處分，全身被包滿白布的Tamaske，也只能對著鏡頭隱約露出無奈的神情。
由於不滿公司的處分，Tamaske在留言處反駁，當時只是想跟電話另一端的顧客有所互動，只是愚蠢的人類把「喵叫聲」當作「奇怪」的聲音，令人遺憾的是，人類甚至認為行為阻礙溝通。
但對於Tamaske的辯解，青木防災官方推特決定再爆料Tamaske遭逮捕的真相，原來是Tamaske除了涉嫌騷擾員工之外，近期也出現行為嚴重不檢點的狀況，像是隨地吐痰、甚至是「吸毒」等。接著，青木防災秀出一張含有磨牙棒和粉末的照片，並表示證物都是由他的領土內搜出。
儘管人證物證都浮現檯面，Tamaske仍然死命否認罪行，但從下一張照片可見，雙手被員工高舉過頭的他，雙眼無神地低頭認罪，並表示「不喜歡派出所，那裡有非常痛苦的回憶！」
對於青木防災Po出一系列可愛的逮捕Tamaske的kuso示意圖，還有圖片上模擬新聞節目的字幕版，馬上吸引18.9名網友案讚表示，「Tamaske一定覺得莫名其妙」、「牠的反應太可愛了」、「希望可以早日見到主任歸來」、「大家一起集資把牠救出來」、「我也好想跟牠通電話」。
▼ Tamaske召開記者會向大眾致歉。
【記者会見】— 青木防災㈱【公式】
一連の騒動で “不起訴” 処分となり釈放されていた青木防災㈱広報課長のタマスケ(4)氏の謝罪記者会見発表にて『心配をかけてしまい申し訳ない気持ち』と述べており、また『今後ますます捜査の目が厳しくなりそうだが何か余罪が発覚した場合は、警察署に出頭させて下さい！』との事でした。 pic.twitter.com/3XbOKWxxXt
▼ Tamaske日常生活照。（圖／翻攝自推特／青木消防）