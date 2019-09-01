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超Q公關主任愛「煩人＋吸毒」被開除！　牠眼神死低頭....被迫高舉雙手認罪

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▲▼ 日本青木防災工主任喵星人被捕。（圖／翻攝自推特／青木防災）

▲ Tamask近日被公司開除了。（圖／翻攝自推特／青木防災，下同。）

實習記者許祐誠／綜合報導

日本大阪專門安裝和維修消防設備的公司「青木防災」，竟然於27日無預警開除可愛的公關部主任「Tamaske」，原因是他日前突然失去平時的穩重態度，一直騷擾正在打電話的員工，地盤內甚至被搜出藏有不知名棒狀物，因此遭懷疑可能涉嫌「吸毒」等不法行為。

根據日本網媒《BIGLOBE》 報導，青木防災公司在推特上表示，今年4歲的Tamaske主任因為在員工通話期間，不停地出聲干擾，涉嫌違反「惱人條例」而被逮捕。面對公司突如其來的處分，全身被包滿白布的Tamaske，也只能對著鏡頭隱約露出無奈的神情。

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▲▼ 日本青木防災工主任喵星人被捕。（圖／翻攝自推特／青木防災）

由於不滿公司的處分，Tamaske在留言處反駁，當時只是想跟電話另一端的顧客有所互動，只是愚蠢的人類把「喵叫聲」當作「奇怪」的聲音，令人遺憾的是，人類甚至認為行為阻礙溝通。

但對於Tamaske的辯解，青木防災官方推特決定再爆料Tamaske遭逮捕的真相，原來是Tamaske除了涉嫌騷擾員工之外，近期也出現行為嚴重不檢點的狀況，像是隨地吐痰、甚至是「吸毒」等。接著，青木防災秀出一張含有磨牙棒和粉末的照片，並表示證物都是由他的領土內搜出。

▲▼ 日本青木防災工主任喵星人被捕。（圖／翻攝自推特／青木防災）

儘管人證物證都浮現檯面，Tamaske仍然死命否認罪行，但從下一張照片可見，雙手被員工高舉過頭的他，雙眼無神地低頭認罪，並表示「不喜歡派出所，那裡有非常痛苦的回憶！」

對於青木防災Po出一系列可愛的逮捕Tamaske的kuso示意圖，還有圖片上模擬新聞節目的字幕版，馬上吸引18.9名網友案讚表示，「Tamaske一定覺得莫名其妙」、「牠的反應太可愛了」、「希望可以早日見到主任歸來」、「大家一起集資把牠救出來」、「我也好想跟牠通電話」。

▲▼ 日本青木防災工主任喵星人被捕。（圖／翻攝自推特／青木防災）

▼ Tamaske召開記者會向大眾致歉。

▼ Tamaske日常生活照。（圖／翻攝自推特／青木消防）

▲▼ 青木消防開除公關喵星人。（圖／翻攝自推特／青木消防）

▲▼ 青木消防開除公關喵星人。（圖／翻攝自推特／青木消防）

關鍵字： Tamaske青木防災公關主任日韓要聞

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