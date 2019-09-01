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1.4公尺眼鏡蛇出沒公寓樓梯間！　社區大疏散、住戶1週不敢回家

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▲ 一條眼鏡蛇在德國黑爾訥的住宅大樓內遊蕩，令居民相當惶恐 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者羅明輝／綜合報導

德國西北部城市黑爾訥（Herne）的一個住宅區最近發生了一場騷動，一名女子上個月25日在公寓大樓樓梯間內發現一條身長約1.4公尺的眼鏡蛇。隨後這條眼鏡蛇便在各樓層遊蕩，讓人們惶恐不安，30多名住戶甚至因此將近一週不敢回家。值得慶幸的是，這條眼鏡蛇在外面逃竄5天後，總算在30日被人捕獲，也讓居民們終於鬆了一口氣。

根據《德國之聲》報導，一位女住戶上週在樓梯間發現這條眼鏡蛇後，嚇得馬上報警，不過在警消人員抵達現場進行圍捕前，眼鏡蛇早就已經逃之夭夭。為了保護住戶們的安全，當局隨即疏散這棟大樓及社區內的其他住宅大樓的民眾，同時封鎖幾間公寓的排水管和其他管道，並在建築物周遭一帶撒上麵粉，希望藉此捕捉到眼鏡蛇的蹤影。

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不過，經過消防人員地毯式搜索後，仍舊沒有發現任何眼鏡蛇的動靜，居民們害怕眼鏡蛇潛伏在自家，都遲遲不敢回家一趟。就這樣膽戰心驚的經過5天後，一名52歲的男清潔工30日下午在大樓前面割草時，注意到草坪上有個不停移動的「金黃色動物」，牠似乎是被除草機的聲音嚇到，正快速往地下室入口方向爬行。清潔工見狀，於是馬上聯絡管理中心。


▲ 眼鏡蛇終於在逃竄的第5天被人捕獲，放入箱子中。（圖／達志影像／美聯社）

管理中心立刻出動一名捕蛇專家，在眼鏡蛇前往地下室的階梯途中，及時用繩索將牠套住，放入箱子中，總算結束了社區居民們的惡夢。居民柯林（Collin Bleck）興奮地提到，「這條蛇終於被抓住了，我們終於可以回家了！」

「整場騷動並未造成任何民眾受傷。」警方表示，他們在追查眼鏡蛇蹤跡時，意外發現大樓內有名專門從事毒蛇買賣的男子，在家中養了20幾條的毒蛇，懷疑造成騷動的眼鏡蛇就是從男子的家中逃出來的。不過，男子卻堅持，自己沒有遺失任何一條蛇，堅決否認整起事件與自己有關。即便如此，目前男子所有飼養的蛇都已經被當局沒收，正交由當局展開進一部調查。

市政府發言人則指出，當前所要面對最大的問題是，警消疏散、搜查費用，以及專家捉蛇的費用，到底應該由誰來買單，「政府目前也已經委託調查，以釐清這些費用究竟該算在誰的頭上。」

關鍵字： 眼鏡蛇Herne德國

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