差點被安樂死的浪貓堅持撐過去了　卻仍失去最寶貴的東西

▲整窩小貓被丟在街頭，其中一隻勉強救回，卻失去了視力。（圖／翻攝自IG／eccentric_essences）

記者詹筠怡／綜合報導

經典恐龍電影《侏儸紀公園》有句名言「生命會找到出口。」這句話能夠套用到很多困境上，美國紐約有民眾在路邊發現一窩被丟棄的貓咪，緊急送到醫院，才發現牠們有無比堅強的韌性。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

當地動保組織Little Wanderers的義工Kyla趕到現場時，發現有一隻母貓和4隻小貓，但當獸醫檢查之後，卻建議將4隻小貓安樂死，因為牠們病得太重，即使救得回來，也很難像正常貓咪一樣了。

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▲幸好同胎兄弟當牠的「導盲貓」。

Kyla不忍心，請獸醫救援到底，後來幸運全數救回，只有一隻後來被取名叫Harvey的小貓因眼部感染嚴重而失去視力，幸好兄弟Ellen總和牠待在一起，順理成章變成牠的「導盲貓」。

困難度過了，接下來發生的都是好事，有人在網路上看到牠們奮鬥的故事，決定一起認養Ellen和Harvey，新主人說「即使失明，Harvey也沒有害怕任何事情，牠是一隻超級勇敢的小貓。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲新主人兩隻一起領養，非常欣賞牠們的生命力。