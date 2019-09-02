不給點心就搗蛋！　傲嬌貓「慢速指壓零食」斜眼逼視

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▲主子一臉怨恨地踏碎零食。（圖／翻攝自Twitter／@myuusj）

▲主子一臉怨恨地踏碎零食。（圖／翻攝自Twitter／@myuusj）

實習記者曾珮瑄／綜合報導

真的是踏好踏滿！日本Twitter網友@myuusj近日分享了家中愛貓「りおん」的搞笑影片，畫面中可看到，主子瞪著斜眼，滿臉寫著「怨恨」，手中不斷壓著零食包，似乎是因為吃不到零嘴，想要故意破壞奴才的食物來洩恨。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

りおん是個貪吃毛孩，任何食物都能引起牠的注意，因此主人經常在Twitter上分享牠的「偷吃日常」。沒想到牠這天專注地坐在籃子裡，雙手緩慢有力地將零食太空包漸漸壓碎，見到鏡頭靠近時仍臨危不亂，對於「壓碎零食」充滿執念，也讓主人發布影片時忍不住註解，「這就是日本職貓的工匠精神～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

趣味的影片PO出至今已獲得11萬人次按讚、3千6人次轉發，並引來網友留言，「職人的生活，往往就是這麼樸實無華，且枯燥」、「瞧牠那專注的神情、熟練的技巧⋯」、「毛色好特別呀，可愛」、「毛色好特別呀，可愛XD」、「貓界的ASMR」、「那酥脆的碎裂聲，療癒了牠想吃又吃不到的空虛心靈？」、「厭世臉XD」、「高手就是高手」、「哼！吃不到就把它毀了，大家都別吃。」

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關鍵字： 愛吃貓踏踏

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