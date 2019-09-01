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懶到極致！瑪爾被丟水裡逼游泳　牠四肢放鬆「原地飄」媽超傻眼

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記者陳靜／綜合報導

「就是因為妳胖，妳才要運動啊！」網友郝塞蕾這天帶著家裡的瑪爾濟斯「牛奶」到寵物泳池玩水，為了維持毛孩的身材和健康，馬麻希望這天可以藉機讓牛奶多多運動，沒想到主人幫牠穿好救生衣、讓牠下水之後，牠就懶洋洋地飄在原地不動，也完全不緊張，瞬間變成全場焦點，大家都笑翻了！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲瑪爾濟斯游泳懶得動。（圖／有點毛毛的／網友郝塞蕾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲瑪爾濟斯和媽媽去游泳卻懶得動。（圖／有點毛毛的／網友郝塞蕾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

馬麻無奈表示，「天啊！牛奶妳真的懶到極致耶，連動也不動，也算是個十大武林奇材，只會輕功水上飄.....超傻眼的。」飼主原本還期待可以看到毛孩游泳的萌樣，怎料牛奶連動都懶得動，一臉事不關己地浮在原地，不論媽媽再怎麼呼喊，牠都像是沒聽到一樣，繼續活在自己的懶洋洋世界裡。

請繼續往下閱讀...

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

▲瑪爾濟斯游泳懶得動。（圖／有點毛毛的／網友郝塞蕾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲是養到一隻娃娃嗎XD

不僅如此，媽媽甚至還透露牠「飄到睡著」，影片上傳至臉書社團「有點毛毛的」後，網友也全笑噴表示，「這比游還厲害XD」、「水上漂可真是種很難練的武功」、「一般都是拼命掙扎，她～好放鬆」、「牠在泡冷泉，媽媽不懂」、「泡牛奶的概念」、「又涼又爽，幹嘛動」、「這樣飄著，也是需要技巧的，知道嗎」、「怎麼這麼懶......媽咪寵的XD」、「媽媽你看水裡有一坨棉花...」、「牛奶：妳才胖妳全家都胖，我就不胖幹嘛要動」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲瑪爾濟斯游泳懶得動。（圖／有點毛毛的／網友郝塞蕾提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲牛奶甚至游到睡著。

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關鍵字： 瑪爾濟斯游泳

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