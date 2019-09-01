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零食櫃發出詭異怪聲！　厭世貓把餅乾當「科學麵」全踏碎

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▲厭世臭臉貓把餅乾全踏碎。（圖／翻攝自推特@myuusj）

▲「不給我吃，我就全踩碎！」（圖／翻攝自推特@myuusj，下同）

記者陳靜／綜合報導

不是每種餅乾都要捏碎吃啦！日本網友在推特上分享了一段影片，這天飼主突然聽到零食櫃傳來陣陣詭異的怪聲，於是他立馬走近一看，才發現原來是家裡的喵星人搞的鬼，牠不僅把自己塞在裝零食的盒子裡，甚至還在某包餅乾上瘋狂踏踏，踩得餅乾袋不斷發出「喀喀」聲，不說還以為那是科學麵呢！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

影片中可以看到，毛色超漂亮的主子眼神卻超銳利，牠滿臉厭世地瞪著一旁，雙腳用力地在原地狂踏，而機車的牠其他東西不踩，卻偏偏挑上這包海賊王餅乾，彷彿說著，「我吃不到的，你也別想吃！」讓主人超傻眼，但也只能任由毛孩擺布，默默看著自己的餅乾被蹂躪。

請繼續往下閱讀...

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

▲厭世臭臉貓把餅乾全踏碎。（圖／翻攝自推特@myuusj）

▲到底累積了多少怨氣XD

推特@myuusj上傳了這則影片後，短短2天的時間，就吸引了131萬次觀看數，網友紛紛轉發分享並笑說，「拿科學麵來XD」、「職人的生活，往往就是這麼樸實無華，且枯燥」、「瞧牠那專注的神情、熟練的技巧...」、「我覺得OREA好適合貓咪踩肉球，踩完了就可以放進香草冰淇淋～～」、「毛色好特別呀可愛」、「那酥脆的碎裂聲，療癒了牠想吃又吃不到的空虛心靈？」、「哼！吃不到就把它毀了，大家都別吃」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 喵喵餅乾零食科學麵踏踏

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