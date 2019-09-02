黃金獵犬奔跑完腿開開「洗到睡著」　網笑翻：還有呼吸嗎？

記者吳鎮良／綜合報導

雖然有些狗狗對於洗澡相當恐懼，但也有些狗狗非常享受。飼主林舜仁趁著假日好天氣，帶著黃金獵犬Latte到戶外玩耍，準備要回家時想說先把愛犬洗一洗，不過Latte不知道是玩到體力耗盡，還是太享受了，居然洗到一半睡著了，而且還翻肚子、四腳朝天，逗趣的模樣笑翻網友們！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主林舜仁在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並打趣註解，「是不是要加冰？水療睡到飽。」畫面中可以看到，黃金獵犬Latte整身躺平、雙腿開開，任由主人用清涼的水柱沖洗著自己的身體；只見牠雙眼緊閉看上去就像是睡著了一樣，不過也有網友第一眼看過去以為是「命案現場」。►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

▲阿金Latte洗澡洗到睡著，姿勢還相當逗趣。（圖／有點毛毛的／飼主林舜仁提供）



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▲Latte：油按摩＋做臉～這樣才能水噹噹。



這段影片不到一日就湧入3千多名網友按讚、分享，許多人看完都紛紛笑說，「肚子會著涼阿」「太清涼清暑了」「太爽了！還有spa、水柱」「這也太萌了！洗到睡著了嗎！？」「哈！昨晚喝很多？」「怎麼會累成這樣啦」「拿鐵壞掉了嗎」「這就是狗生～但是也太享受的感覺，我家那隻最怕洗澡了」、「確定不用叫救護車嗎XDD」

事實上，拿鐵每次洗澡都超乖，有次牠四腳朝天、大字型躺在澡盆裡，一邊泡著泡泡浴，一邊敷著面膜，一旁播放著音樂，還有奴才戴著手套，輕輕搓揉小狗腿，彷彿貴婦一般享受，完全不抗拒、不掙扎。爸爸也因此稱讚拿鐵，「最佳洗澡模範生。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲Latte喜歡洗澡，甚至非常享受。



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