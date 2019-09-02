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限你3秒內出來！四眼汪見媽開廁所門　坐挺露堅定眼神：換我了

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記者吳鎮良／綜合報導

有些毛孩子在家和主人各過各的，不過有些則是跟口香糖一樣，走到哪黏到哪。飼主張涵這天上完廁所一開門，居然看到愛犬坐在門外癡癡地守候，深感溫馨的她索性拿出手機將一切錄下，並且分享到臉書上，沒想到有網友看了卻笑說，「是叫你趕快出來，牠要上廁所啦！」一句話讓這段暖心片瞬間變成搞笑片。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主張涵日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段視頻並註解，「每次上廁所完打開門就都一定會看到牠坐在那」。畫面中可以看到，當張涵一開門露出一點點的小縫隙，就能看到門外的四眼汪穩穩地坐在門口；只見狗狗背挺直、立起耳朵，馬上就看到了廁所內的主人，一臉認真的模樣彷彿有很多話想講。►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

限你3秒出來！四眼汪廁所外坐挺。（圖／有點毛毛的／飼主張涵提供）

▲▼主人一開門就看到狗狗坐在門口。（圖／有點毛毛的／飼主張涵提供）

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限你3秒出來！四眼汪廁所外坐挺。（圖／有點毛毛的／飼主張涵提供）

這段影片在社團內曝光不到一日，就有將近800名網友按讚、分享，許多人看完都紛紛留言笑說，「汪：快出來，換我了！」、「我家這隻也是一樣，喜歡聞臭臭」、「毛孩想上廁所啦」、「很乖了，有的會一直挖門」、「問牠是不是要洗澡？馬上跑走XDD」、「怕妳被馬桶怪抓走」、「有沒有覺得壓力山大」、「我們家也是，走到哪就跟到哪」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 張涵有點毛毛的米克斯廁所四眼汪

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